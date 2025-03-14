Sincan Belediyesi'nden Dünya Matematik Günü Şenliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sincan Belediyesi'nden Dünya Matematik Günü Şenliği

Sincan Belediyesi, Dünya Matematik Günü dolayısıyla düzenlediği şenlikte çocuklar için eğlenceli etkinlikler sundu. Matematik oyunları, satranç ve film gösterimleri ile çocukların katılımı bekleniyor.

14.03.2025 16:17
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Sincan Belediyesi'nden 'Dünya Matematik Günü' şenliği

ANKARA - Sincan Belediyesi, 'Dünya Matematik Günü' şenliği düzenledi.

2019 yılında UNESCO tarafından ismi Dünya Matematik Günü olarak değiştirilen Dünya Pi günü, her yıl 14 Mart tarihinde kutlanıyor. Sincan Belediyesi tarafından bugüne özel düzenlenen şenlikte matematiği daha eğlenceli hale getiren oyunlar, satranç ve film gösterimi çocuklarla buluşturuldu. Etkinliğe, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve ilkokul öğrencileri katıldı.

"4 bin çocuğumuzun etkinliğe katılmasını bekliyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu anlamlı günde çocuklar için böyle bir organizasyon yapmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Ben belediye başkanı olarak şöyle düşünüyorum; vatandaşın fiziksel konforunu artırmaya yönelik yol, kaldırım, üst geçit, alt geçit gibi şeylerden çok daha önemli olan bir şey var. Çocuklara ve gençlere yaptığımız yatırımlar. Özellikle eğitim, kültür, sanat ve spor alanında yapılan yatırımlar gençlerin kendini gerçekleştirmiş birer birey olarak yetişmesine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu zincire bir halka daha ekliyoruz. 6 yıldır 2019'dan bu tarafa matematik günü olarak kutlanan 14 Mart ki daha evvel 'Pi günü' olarak kutlanıyordu. Bu çerçevede gençlerimizi, çocuklarımızı, öğrencilerimizi burada bilim atölyesi, matematik müzemiz ve dene yap atölyelerinden stantlarımızla gençlerimizi hem böyle bilimin tadına varmak, bir taraftan da böyle eğlenceli oyunlarla günün tadını çıkarmak gibi bir imkan sağlamış oluyoruz. Sabahtan başlayan etkinliğimize çok sayıda ciddi bir katılım var. Gün sonu itibariyle 4 bin çocuğumuzun etkinliğe katılmasını bekliyoruz. İşte gördüğünüz gibi stantlarımızda bir taraftan da çadır içerisinde 3 boyutlu film gösterimiyle birlikte çocuklarımız astronomik keşiflerde bulunuyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sincan Belediyesi'nden Dünya Matematik Günü Şenliği - Son Dakika

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