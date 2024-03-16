Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde yaşanan sorunları ele aldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde yaşanan sorunları ele aldı

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul\'da dizi çekim süreçlerinde yaşanan sorunları ele aldı

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşanan sorunlar ve çözüm yöntemleri ele alındı. Güven, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak ve şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek çalışma yöntemleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. İstanbul'un dünya çapında popüler olan dizilerin çekimlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Güven, bu çalışmaların sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da devam edeceğini ifade etti.

16.03.2024 10:47  Güncelleme: 10:56
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Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yapımcılarla gerçekleştirilen toplantıda İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşananlar ve çözüm yöntemleri ele alındı.

Güven, toplantının ardından yaptığı açıklamada, çekimler sırasında dizi ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin bazı sorunlar yaşadıklarına dikkati çekti.

Bütün bu sorunlara hep birlikte çözüm bulmak, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak istediklerini belirten Güven, şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek, huzuru bozmayacak çalışma yöntemleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bu çalışmalar için ilk görüşmelerine dizilerin uygulayıcı ve idari yapımcılarıyla başladıklarını kaydeden Güven, sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da bir araya geleceklerini bildirdi.

İstanbul'un kendileri için "değişmeyen başrol" olduğunu ifade eden Güven, "Tam 180 ülkede 1 milyara yakın insan bu dizileri seyrediyor. Bu dizilerin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da çekiliyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde yaşanan sorunları ele aldı - Son Dakika

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