Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 7 film vizyona girecek.
Geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkan filmde Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Renan Bilek, Taner Rumeli, İlker Aksum, Burak Satıbol, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Ozan Akbaba, Doğukan Güngör ve Suzan Kardeş rol aldı.
"Efsane"
Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz ve Serdar Gökhan'ın oynadığı "Efsane", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:
" Çorum'da yaşayan Sadık ve ailesi, binlerce yıllık aile geleneğini devam ettirerek yoğurtçuluk yapar. Yoğurtları lezzeti ve şifası ile bilinir. Bu dillere destan yoğurdun sırrını ise ailenin en büyüğü olan Dede saklar ve yoğurtları o yapar. Fakat bir yaz günü Dede'nin evinin çatısına kar yağması işleri değiştirir."
"Aşk Mevsimi"
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Şeker'in kaleme aldığı "Aşk Mevsimi" iki genç arasındaki aşk hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş yer alıyor.
"Bars"
Görkem Kasal, Münir Can Cindoruk ve Ali Seçkiner Alıcı'nın oynadığı Orçun Köksal'ın filmi "Bars", soyu tükenmiş olduğuna inanılan Anadolu Parsı'nın izini sürmeye koyulan iki zooloğun yolculuğunu anlatıyor.
"Argylle: Gizli Casus"
Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Catherine O'Hara ve Dua Lipa'nın rol aldığı "Argylle: Gizli Casus" aksiyon ve gerilim tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Matthew Vaughn tarafından çekilen film, dünyayı dolaşan casus Argylle'ın ABD, Londra ve diğer egzotik yerlerdeki maceralarını konu ediniyor.
"Öğretmenler Odası"
İlker Çatak'ın yönettiği, Leonie Benesch, Leonard Stettnisch ve Eva Löbau'nun oynadığı Alman yapımı "Öğretmenler Odası", kendini işine adamış idealist öğretmen Carla Nowak'ın lisede ilk işine başlamasını odağına alıyor.
"Hannas 2"
Haftanın yerli korku filmi "Hannas 2", ailelerinin ilişkilerine onay vermemesi sonrası birlikte şehir dışına kaçan ve bir tanıdıklarının evinde kalan Ali ve Jale'nin, burada başlarından geçen paranormal olaylar etrafında dönüyor.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
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