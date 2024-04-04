Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Bu hafta sinema salonlarında beşi yerli, 8 film vizyona girecek. Filmler arasında BAFTA ödüllü oyuncu Dev Patel'in yönetmenlik deneyimi olan 'Maymun Adam', Godzilla ve Kong'un birleştiği 'Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk', Ahmet Kaya'nın sürgün yıllarını anlatan 'İki Gözüm Ahmet - Sürgün', Şahap Cenabettin'in mucize aynalarını konu alan 'Mucize Aynalar', komedi filmi 'Hep Yek: Aşiret', korku filmi 'Küffar', ABD yapımı 'Kung Fu Panda 4' ve yerli animasyon film 'Ekip: Sibera - Güneş Fırtınası' yer alıyor.

04.04.2024 11:51  Güncelleme: 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 8 film vizyona girecek.

BAFTA ödüllü oyuncu Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi "Maymun Adam", bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor.

Gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde oynayan Dev Patel'e Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala, Pitobash, Sikandar Kher, Brahim Chab, Adithi Kalkunte, Vipin Sharma, Joseph J.U. Taylor ve Jino A. Samuel eşlik ediyor.

"Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk"

Haftanın bir diğer aksiyon ve macera filmi "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk", insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini anlatıyor.

Adam Wingard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ve Dan Stevens rol aldı.

"İki Gözüm Ahmet - Sürgün"

Gani Rüzgar Şavata ve Hüsnü Hakan Gürtop'un yönettiği "İki Gözüm Ahmet-Sürgün" izleyici ile buluşacak.

Özgür Tüzer'in başrolünde oynadığı film, sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alıyor.

"Mucize Aynalar"

Tolga Örnek'in filmi "Mucize Aynalar" amatör bilim insanı Şahap Cenabettin'in kendi icadı olan, insanların hayallerini gerçeğe dönüştüren mucize aynaların hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday yapımın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat oynuyor.

"Hep Yek: Aşiret"

Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi "Hep Yek: Aşiret", kendini olaylar zinciri içinde bulan iki adamın yaşadıklarını odağına alıyor. Filmde başrolleri İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Savaş Satış paylaştı.

"Küffar"

Mesut Erbaş ve Hakan Yusufoğulları'nın yönettiği "Küffar" haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

Haftanın animasyonları

Mike Mitchell ve Stephanie Stine yönetmenliğindeki ABD yapımı "Kung Fu Panda 4" ile yerli animasyon film "Ekip: Sibera - Güneş Fırtınası" animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday.

Kaynak: AA

Ahmet Kaya, Yönetmen, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Talas Belediyesi Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi 50 Bin Ziyaretçi Çekti
    12:20 Talas Belediyesi Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi 50 Bin Ziyaretçi Çekti

    Talas Belediyesi'nin Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim sergisi, 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Sergide Hz. Osman'ın şehit edildiği mushaf başta olmak üzere birçok kıymetli eser ve hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler sergileniyor.

  • Otizmli Mustafa'nın sergisi Küçükçekmece Belediyesi'nde açıldı
    11:55 Otizmli Mustafa'nın sergisi Küçükçekmece Belediyesi'nde açıldı

    Küçükçekmece Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde 9 yaşındaki otizmli Mustafa Miraç Eren'in kendi adını taşıyan sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide, Mustafa'nın sakız, oyun hamuru ve seramik hamuru ile yaptığı hayvan figürleri yer alıyor.

  • Türker İnanoğlu için tören düzenleniyor! İlker İnanoğlu konuşmakta güçlük çekti
    11:46 Türker İnanoğlu için tören düzenleniyor! İlker İnanoğlu konuşmakta güçlük çekti

    Ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu için ilk tören TİM Show Center'da yapılıyor. Tören öncesinde taziyeleri kabul eden oyuncu İlker İnanoğlu, veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

  • Adana'da Kalbi Duran Hemşire, Acil Tıp Teknikeri Sayesinde Hayata Döndü
    11:24 Adana'da Kalbi Duran Hemşire, Acil Tıp Teknikeri Sayesinde Hayata Döndü

    Adana'da görev yapan 32 yaşındaki hemşire Nilüfer Aygün Ağuş, kalbi durduğunda aynı binada bulunan acil tıp teknikeri Samet Can Soylu'nun müdahalesiyle hayata tutundu. Ağuş, hastanede yapılan operasyon ve tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Kendisini hayata bağlayan meslektaşlarına teşekkür eden Ağuş, yeni bir hayat bahşedilmiş gibi hissettiğini söyledi.

  • Japon Grup WA-League, Ankara Müzik Festivali'nde Sahne Alacak
    11:19 Japon Grup WA-League, Ankara Müzik Festivali'nde Sahne Alacak

    38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Japon grup WA-League, MEB Şura Salonu'nda sahne alacak. Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla gerçekleşecek olan gösteride, Japon geleneksel çalgılarıyla icra edilen müzikler ve aslan dansı yer alacak. Gösteri, Japonya Büyükelçiliği'nin katkılarıyla yarın saat 20.00'de başlayacak.

  • Selimiye Camisi'nde Ters Lale Yetiştirme Çalışmaları Başlatıldı
    09:43 Selimiye Camisi'nde Ters Lale Yetiştirme Çalışmaları Başlatıldı

    Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin önemli figürlerinden biri olan ters lale, Edirne'de yetiştirilmek amacıyla çalışma başlatıldı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından deneme bahçesinde ekimi yapılan ters laleler, baharla birlikte çiçek açmaya başladı. Elde edilecek soğanlarının gelecek yıldan itibaren cami bahçesine ekilmesi planlanıyor. Ters lale, Selimiye Camisi'nin simgelerinden biri olarak biliniyor ve Edirne'de üretimi için çaba sarf ediliyor.

  • Mavera Türk Müziği Topluluğu 'Ramazaniyeler' Programıyla Sahne Aldı
    23:51 Mavera Türk Müziği Topluluğu 'Ramazaniyeler' Programıyla Sahne Aldı

    Mavera Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 'Ramazaniyeler' programıyla sahne aldı. Topluluk, bir ramazan gününü müzikal olarak tasvir ettikleri projede, ramazan eğlencelerine ait unsurları gösteriye koydu. Programda, davul ve manilerle başlayan etkinlikte, sahur vakti okunan ilahiler, meddah hikayesi, elveda ilahileri ve bir kaside de yer aldı. Program, semai kahvelerinde icra edilen bir fasıl örneğiyle sonlandırıldı. Mavera Türk Müziği Topluluğu, klasik Türk müziğini geçmişten geldiği şekilde dinleyicilere aktarmaya çalışan bir topluluk olarak biliniyor.


12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:34 İYİ Parti’deki istifaların perde arkası İlk rakibi belli oldu İYİ Parti'deki istifaların perde arkası! İlk rakibi belli oldu
10:22 Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu Boynuz darbesi ayrıntısı Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu! Boynuz darbesi ayrıntısı
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 12:29:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement