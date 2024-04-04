Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 8 film vizyona girecek.
BAFTA ödüllü oyuncu Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi "Maymun Adam", bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor.
Gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmin başrollerinde oynayan Dev Patel'e Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala, Pitobash, Sikandar Kher, Brahim Chab, Adithi Kalkunte, Vipin Sharma, Joseph J.U. Taylor ve Jino A. Samuel eşlik ediyor.
"Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk"
Haftanın bir diğer aksiyon ve macera filmi "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk", insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini anlatıyor.
Adam Wingard'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Rebecca Hall, Brian Tyree Henry ve Dan Stevens rol aldı.
"İki Gözüm Ahmet - Sürgün"
Gani Rüzgar Şavata ve Hüsnü Hakan Gürtop'un yönettiği "İki Gözüm Ahmet-Sürgün" izleyici ile buluşacak.
Özgür Tüzer'in başrolünde oynadığı film, sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alıyor.
"Mucize Aynalar"
Tolga Örnek'in filmi "Mucize Aynalar" amatör bilim insanı Şahap Cenabettin'in kendi icadı olan, insanların hayallerini gerçeğe dönüştüren mucize aynaların hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday yapımın başrollerinde Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven ve İdil Fırat oynuyor.
"Hep Yek: Aşiret"
Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi "Hep Yek: Aşiret", kendini olaylar zinciri içinde bulan iki adamın yaşadıklarını odağına alıyor. Filmde başrolleri İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Savaş Satış paylaştı.
"Küffar"
Mesut Erbaş ve Hakan Yusufoğulları'nın yönettiği "Küffar" haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.
Haftanın animasyonları
Mike Mitchell ve Stephanie Stine yönetmenliğindeki ABD yapımı "Kung Fu Panda 4" ile yerli animasyon film "Ekip: Sibera - Güneş Fırtınası" animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeye aday.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sinema Salonlarında Bu Hafta Vizyona Girecek Filmler - Son Dakika
Talas Belediyesi'nin Tablakaya Mahallesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim sergisi, 2 yılda yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Sergide Hz. Osman'ın şehit edildiği mushaf başta olmak üzere birçok kıymetli eser ve hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler sergileniyor.
Küçükçekmece Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde 9 yaşındaki otizmli Mustafa Miraç Eren'in kendi adını taşıyan sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide, Mustafa'nın sakız, oyun hamuru ve seramik hamuru ile yaptığı hayvan figürleri yer alıyor.
Ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu için ilk tören TİM Show Center'da yapılıyor. Tören öncesinde taziyeleri kabul eden oyuncu İlker İnanoğlu, veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.
Adana'da görev yapan 32 yaşındaki hemşire Nilüfer Aygün Ağuş, kalbi durduğunda aynı binada bulunan acil tıp teknikeri Samet Can Soylu'nun müdahalesiyle hayata tutundu. Ağuş, hastanede yapılan operasyon ve tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Kendisini hayata bağlayan meslektaşlarına teşekkür eden Ağuş, yeni bir hayat bahşedilmiş gibi hissettiğini söyledi.
38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Japon grup WA-League, MEB Şura Salonu'nda sahne alacak. Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla gerçekleşecek olan gösteride, Japon geleneksel çalgılarıyla icra edilen müzikler ve aslan dansı yer alacak. Gösteri, Japonya Büyükelçiliği'nin katkılarıyla yarın saat 20.00'de başlayacak.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin önemli figürlerinden biri olan ters lale, Edirne'de yetiştirilmek amacıyla çalışma başlatıldı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından deneme bahçesinde ekimi yapılan ters laleler, baharla birlikte çiçek açmaya başladı. Elde edilecek soğanlarının gelecek yıldan itibaren cami bahçesine ekilmesi planlanıyor. Ters lale, Selimiye Camisi'nin simgelerinden biri olarak biliniyor ve Edirne'de üretimi için çaba sarf ediliyor.
Mavera Türk Müziği Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 'Ramazaniyeler' programıyla sahne aldı. Topluluk, bir ramazan gününü müzikal olarak tasvir ettikleri projede, ramazan eğlencelerine ait unsurları gösteriye koydu. Programda, davul ve manilerle başlayan etkinlikte, sahur vakti okunan ilahiler, meddah hikayesi, elveda ilahileri ve bir kaside de yer aldı. Program, semai kahvelerinde icra edilen bir fasıl örneğiyle sonlandırıldı. Mavera Türk Müziği Topluluğu, klasik Türk müziğini geçmişten geldiği şekilde dinleyicilere aktarmaya çalışan bir topluluk olarak biliniyor.
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