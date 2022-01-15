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Sinema salonu olmayan Ardahan'da film günleri başladı - Son Dakika

Sinema salonu olmayan Ardahan'da film günleri başladı

15.01.2022 13:19

Sinema salonu olmayan Ardahan'da film günleri başladı Ardahan Sinema Topluluğu öncülüğünde ARDAFED ve Film-Koop işbirliğiyle ile Ataşehir Belediyesi, Ardahan Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen Film Günleri, izleyicilerle buluştu.

Sinema salonu olmayan Ardahan'da film günleri başladı

ARDAHAN - Ardahan Sinema Topluluğu öncülüğünde ARDAFED ve Film-Koop işbirliğiyle ile Ataşehir Belediyesi, Ardahan Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen Film Günleri, izleyicilerle buluştu. 12 Ocak'ta başlayan Film Günleri'ne yoğun katılım sağlandı.

Ardahan Dernekler Federasyonun girişimleriyle başlatılan sinema günleri kapsamında ilk önce gündüz saatlerinde ilkokul öğrencileri film izledi. Akşam saatlerinde ise Dursun Akçan Kültür Evi'nde gençler sinema ile buluştu.

Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Orhan Çerkez yaptığı konuşmada, "Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz film günleri ile kamuoyu ve girişimcilerin dikkatini çekmek istiyoruz. Ardahan'da sinema günlerini başlatmamızın başlıca sebebi, ilçe olduğumuzda kentin 3 tane sinema salonu varken bugün 1 tane bile sinema salonumuz yok. 8 film yönetmenimiz ile birlikte Ardahan'dayız. Film gösterimiz 4 gün boyunca devam edecek. Erişkinler Dursun Akçan Kültür Evi'nde, çocuklar için ise Halk eğitim merkezinde film gösterimiz devam ediyor."

Amaçlarının Ardahan'ın kültür, sanat ve bilim ile anılmasını sağlamak olduğu nu söyleyen Çerkez, "Elbirliğiyle Ardahan'ımızın kültür ve sanatla anılması için çalışacağız. Umarım bir girişimcinin dikkatini çekeriz. Ardahan'da bir sinema salonunun açılması bizi çok mutlu eder" dedi.

Çerkez, "Ardahan Film Günleri'ni geleneksel hale getirmek istiyoruz. Film sonrası filmleri üzerine sinemaseverler ile söyleşi yapacak olan yönetmenlerin de özellikle gençlerin sinemaya bakışlarını etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Sinema salonu olmayan Ardahan'da film günleri başladı
Sinema salonu olmayan Ardahan'da film günleri başladı
Sinema salonu olmayan Ardahan'da film günleri başladı

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Ataşehir, Ardahan, Sinema, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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