Sinop'ta 127 Kütüphane Hizmette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta 127 Kütüphane Hizmette

11.06.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 2025'te 127 kütüphane aktifken, 156 bin kişi bu hizmetten yararlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Kütüphane İstatistikleri'ne göre Sinop'ta toplam 127 kütüphane aktif olarak hizmet veriyor. Bu kütüphanelerden 2025 yılında 156 bin 28 kişi yararlandı.

TÜİK açıklamasına göre Sinop'ta 10 halk kütüphanesi bulunurken, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait 117 kütüphane de sisteme dahil durumda yer alıyor. Halk kütüphanelerinde bulunan kitap sayısı 201 bin 119'a ulaşırken, eğitim kurumlarına ait kütüphanelerde ise 196 bin 810 kitap kayıt altına alındı.

Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 156 bin 28 olarak açıklanırken, kayıtlı üye sayısının 42 bin 115 olduğu bildirildi. Yıl içerisinde ödünç verilen materyal sayısının ise 55 bin 146 olduğu kayıtlara geçti.

Kitapların konu dağılımında ise edebiyat ve retorik alanı açık ara öne çıktı. Halk kütüphanelerindeki toplam kitapların 103 bin 497'si bu alana ait olurken, sosyal bilimler kategorisi 35 bin 245 kitapla ikinci sırada yer aldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sinop'ta 127 Kütüphane Hizmette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Ozan Güven’e Zafer Algöz’den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim Ozan Güven'e Zafer Algöz'den destek: Ben olsam farklı bir tepki gösterebilirdim
Uçak indi Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul’da Uçak indi! Amara Diouf Fenerbahçe için İstanbul'da
OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
Tarih yazdığı Eyüpspor’dan gönderilmişti 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

15:42
Aykut Kocaman’ın raporu sızdı Takımdan gönderilecek isimler bomba
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
14:40
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın “Kaymakamlığa bildirelim“ dediler ama...
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 15:53:45. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta 127 Kütüphane Hizmette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.