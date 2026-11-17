Sinop'un önemli tarihi ve kültürel yapıları arasında yer alan Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Müftüsü Mehmet Arslaner ile birlikte restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü alanı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında cami ve türbede devam eden restorasyon faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Özarslan, yürütülen çalışmaların son durumu ve çevre düzenlemesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Tarihi yapıların korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip eden Özarslan, incelemelerinin ardından restorasyon alanında görev yapan personele kolaylıklar diledi.

Seyyid Bilal Camii ve Hatunlar Türbesi'nde devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tarihi yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.