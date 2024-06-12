Şırnak'ta Dicle Ortaokulu öğrencilerinin çalışmaları sergilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şırnak'ta Dicle Ortaokulu öğrencilerinin çalışmaları sergilendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Dicle Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi. Sergide, öğrencilerin çizgi çalışmaları, çivi sanatı ve ebru sanatı gibi farklı alanlarda hazırladığı 150 çalışma beğeniye sunuldu. Sergiyi gezen öğrenciler, sergiyi çok beğendiklerini ve hazırlayan öğrencilere, öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür ettiler.

12.06.2024 14:01
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Dicle Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı çalışmalar sergilendi.

Okulda düzenlenen serginin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul müdürü Abdulvahap Dağ ve öğretmenler tarafından yapıldı.

Sergide, Dicle Ortaokulunda görsel sanatlar öğretmeni Fırat Varna, teknoloji tasarım öğretmenleri Elvan Yalçın ile Şahika Pamuk öncülüğünde öğrencilerin çizgi çalışmaları, çivi sanatı, ebru sanatı ile hazırladığı yaklaşık 500 çalışma arasından seçilen 150 çalışma beğeniye sunuldu.

Teknoloji tasarım öğretmenlerinden Elvan Yalçın, öğrencilerin severek hazırladığı çalışmaları sergilediklerini belirtti.

Şahika Pamuk ise hem öğrencilere hem de sergiye katılım sağlayan herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Semanur Bayram, sergiyi gezdiğini ilham aldığını belirterek, hem hazırlayan öğrencilere hem de öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür etti.

Esmanur Tanrıkulu, sergiyi çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta Dicle Ortaokulu öğrencilerinin çalışmaları sergilendi - Son Dakika

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