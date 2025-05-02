Şırnak'ta Dünyaca Ünlü Hafızlar Kur'an Tilaveti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şırnak'ta Dünyaca Ünlü Hafızlar Kur'an Tilaveti Gerçekleştirdi

Şırnak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Hafız ve Karilerden Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programında dünya birincisi hafızlar unutulmaz bir Kur'an tilaveti sundu. Programa katılan Şırnak Valisi ve Belediye Başkanı, etkinlikle ilgili duygularını paylaştı.

02.05.2025 15:40
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Dünyanın en güzel Kur'an okuyan hafızlarından Şırnak'ta tilavet ziyafeti

ŞIRNAK - Şırnak İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen "Uluslararası Hafız ve Karilerden Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programında, dünya çapında tanınan kariler Kur'an tilaveti gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında 2022 ve 2023 yıllarında dünya birinciliği elde eden Hafız Ahmet Kuzu ve Hafız Abdulbasset Ouarach, cami cemaatine unutulmaz tilavet ziyafeti sundu.

Düzenlenen programda konuşan Şırnak İl Müftüsü Orhan Örnek, "Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki, seslerinizi Kur'an ile süsleyiniz. Gerçekten güzel iddialı hocalarımıza O eşsiz Allah'ın kelamını dinlemek ayrı bir özellik, ayrı bir güzelliktir. Peygamberimiz Kur'an'ı en güzel okuyan özellikle Abdullah Bin Resut radyallahu anha 'ey Abdullah Kur'an oku da kalplerimiz ferahlasın' diyerek böyle başkasından Kur'an dinlemeyi çok severdi. Onun için güzel okumada 2022 dünya birincisi, 2023 dünya birincisi bu gün Şırnak'ımızdalar. Bugün bizlerle beraberler. O güzel sesleri ile, o güzel seslerini Kur'an tilaveti ile bizlere eşsiz bir sunumda bulunacaklar. Hocalarımıza da hem sizler, hem de şahsım adına hoş geldiniz diyorum. İnşallah programımızın hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Müftüsü Orhan Örnek, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta Dünyaca Ünlü Hafızlar Kur'an Tilaveti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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