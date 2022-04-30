Şırnak'ta engelli bireylere Ramazan Bayramı yardımı yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta engelli bireylere Ramazan Bayramı yardımı yapıldı

30.04.2022 15:02
Şırnak'ta engelli bireylere Ramazan Bayramı yardımı yapıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şırnak Temsilciliği, iftar programında bir araya geldiği engelli bireylere Ramazan Bayramı yardımında bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şırnak Temsilciliği, iftar programında bir araya geldiği engelli bireylere Ramazan Bayramı yardımında bulundu.

Dernek üyeleri ve engelli bireylerin bir araya geldiği iftar programında, okunan duaların ardından oruçlar açıldı.

Dernek Başkanı Yusuf Bilin, özel bireyler ile düzenli olarak her ay bir araya geldiklerini söyledi.

Her daim onların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Bilin, "Engelli kardeşlerimiz her zaman bizim için özel bireylerdir. Onları mutlu etmek için elimizden gelen bütün imkanları kullanmalıyız. Bugünde engelli kardeşlerimiz ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Bizleri kırmadıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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Ramazan Bayramı, Engelli, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta engelli bireylere Ramazan Bayramı yardımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta engelli bireylere Ramazan Bayramı yardımı yapıldı - Son Dakika
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