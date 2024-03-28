Şırnak'ta Millet Kıraathanesi Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şırnak'ta Millet Kıraathanesi Törenle Hizmete Açıldı

Şırnak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi işbirliğinde Şırnak Millet Kıraathanesi görkemli bir tören ile açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Yarka, gençlere yönelik projelerin devam edeceğini belirtti.

28.03.2024 21:38  Güncelleme: 21:41
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Şırnak'ta Millet Kıraathanesi törenle hizmete açıldı

ŞIRNAK - Şırnak Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi işbirliğinde Şırnak Millet Kıraathanesi görkemli bir tören ile açılışı gerçekleştirildi.

Millet Kıraathanesi'nin açılışında konuşan AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Yarka, burayı Toplu Konut İdaresi ile birlikte yaptıklarını belirterek, seçimlere 3 gün kala hizmete açtıklarını söyledi.

Hem mimarisi hem de dış cephe boyası ile Amerika Birleşik Devlet'lerinde bulunan Beyaz Saray'ı andıran Şırnak Millet Kıraathanesi'nin vatandaşlardan tam not aldığını ifade eden Başkan Yarka, "Gençlere bundan sonraki zamanlar için projelerimiz olacak. Bu binada sadece Dengbejevi yok. Yan tarafımızda gençlerimiz için dijital gençlik merkezi yapıyoruz. Arkadaşlar, söz verdik sizlere. Şırnak gençliğini teknolojinin gerisinde bırakmayacağız. Batıdaki şehirler gibi Şırnak gençliğine de her dalda Allah'ın izni ile hizmetleri sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Üst katta okuma salonları olduğunu aktaran Başkan Yarka, "Çocuklarımızın zihin açıklığı için her türlü kitaplar mevcut. Çocuklarımız buraya gelip hem dinlenecekler, hem çaylarını içecekler, hem kitap okuyacaklar hem de ders yapacakları. Ayrıca bir katı da Şırnak Belediye Başkanı'nın çok değerli Şırnaklı hemşerilerini o mekanda haftanın bazı günlerinde misafir edecektir. Hizmetlerimiz Millet Kıraathanesi ile bitmiyor. Allah nasip ederse haziran ayında da bu bölgenin en güzel Millet Bahçesini de açacağız. Yetmeyecek ve daha fazlasını yapacağız. Şırnak Mesleki Akademiyi açacağız ve yine gençlerimiz için spor tesislerinin barındırdığı her türlü sportif faaliyetlerin olduğu kompleksi yapacağız" dedi

Açılış törenine, Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak İl Yönetimi ve çok sayıda davetli katıldıç

Kaynak: İHA

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