Şırnak'ta "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor - Son Dakika
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Şırnak'ta "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor

30.04.2022 15:02
Şırnak'ta "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor

Şırnak'ta Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini yaşatıyor.

Şırnak'ta Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini yaşatıyor.

Dernek yetkilileri, Osmanlı Devleti'nde önemli dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarından biri olan zimem defteri geleneği ile bazı mahallelerdeki bakkalları ziyaret ederek veresiye defterindeki borçları kapattı.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, zimem defteri geleneğini bu yıl da Cizre'de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu geleneği yaşatmak için her yıl Şırnak'ın farklı ilçelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Bilin, "Bu sene Cizre'de bazı esnafların veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların borçlarını kapattık. Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerini sevindirmek istedik." dedi.

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Osmanlı Devleti, Osmanlı, Şırnak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şırnak'ta 'zimem defteri' geleneği sürdürülüyor - Son Dakika


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