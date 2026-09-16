Sivas Devlet THM sanatçıları sezonun ilk konserini 18 Eylül'de verecek
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçıları, sezonun ilk konserini 18 Eylül'de Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde verecek. Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koronun seslendireceği "Anadolu Ezgileri" adlı konserde, "Klasik Nağmeler" temalı eserler müzikseverlerle buluşacak.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) ses sanatçıları, sezonun ilk konserini verecek.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 18 Eylül'de düzenlenecek "Anadolu Ezgileri" adlı konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki korodaki ses sanatçıları, "Klasik Nağmeler" temalı Anadolu'nun değişik yörelerinin seçkin eserlerini seslendirecek.
Sezonun ilk konserinde müzikseverlere türkü dolu bir gece yaşatılacak.
Kaynak: AA
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