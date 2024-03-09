Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nden 'Kadın ve Medeniyet' sergisi

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 'Kadın ve Medeniyet' sergisini açtı. Sergide, Osmanlı dönemi geleneksel giyim ve dokuma kültürüne ait eserler ile hat, tezhip, minyatür, görsel sanatlar, seramik ve el sanatları alanında çalışmalar yer alıyor. Ayrıca, 'Barışa Çağrı: Kuşlar Sınır Tanımaz' adlı kavramsal sanat yerleştirmesi de serginin bir parçası olarak izlenebilir. Sergi yarına kadar ziyaret edilebilir.