Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Bahar Çalık, Dilan Gönül, Özge Altıntaş ve Sayinur Altun konuk ses sanatçısı olarak katıldı.
Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki kadın ses sanatçılarından oluşan koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.
Konser sonrası Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.
Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da konteyner kentte kalan depremzede kadınlar, katıldıkları el sanatları atölyesi sayesinde afetin olumsuz etkisinden uzaklaşıyor. Yeşilyurt ilçesindeki Kaynarca Geçici Konaklama Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri tarafından açılan el sanatları atölyesine katılan depremzede kadınlar, amigurumi bebek yapımını öğreniyor. Depremin psikolojisini atölyede atıyorlar ve kendilerini rahat ve mutlu hissediyorlar.
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