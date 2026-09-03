Sivas Gürün'deki tarihi Ulu Cami, 65-70 milyon lira harcanarak aslına uygun restore ediliyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde 17. yüzyılda inşa edilen Ulu Cami hayırseverlerin desteğiyle restore ediliyor.

17. yüzyılda Osmanlı hükümdarı 4. Murad döneminde Şeyh Kasım Efendi tarafından mescit olarak inşa edilen cami, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde minare ve kubbe kısmından hasar alarak ibadete kapatıldı.

Türkiye Kültür Varlıkları Envanteri'nde yer alan ve restorasyonu çeşitli prosedürlere bağlı olan cami, hazırlanan projenin onaylanmasının ardından, hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 4 ay önce başlayan çalışmalarla aslına uygun olarak restore ediliyor.

Memleketindeki camiyi inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AA muhabirine, ilçenin en eski camilerinden birisi olan Ulu Cami'de kapsamlı bir restorasyon başlatıldığını söyledi.

Caminin 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğünü belirten Boyraz, "Burası Gürün'deki en eski ibadethanelerlerden biri. Gürün halkının sıkça kullandığı, özellikle cuma namazlarında Selahattin Cami'nin yetersiz kaldığı ve köylerden gelenlerin de meydanı ve avlusuyla birlikte tercih ettiği bir cami." dedi.

Boyraz, asrın felaketinde 11 şehirle birlikte depremden etkilenen ilçelerden birinin de Gürün olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Cami 6 Şubat depremlerinden sonra ibadete kapatıldı. Camide ibadet yapılmıyordu. 6 Şubat'tan sonraki süreçte 1-1,5 yıl geçtikten sonra buranın depremde hasar gördüğü için kapalı olduğunu bir ziyaretimde fark ettim. Ondan sonraki süreçte de bu camiyi tekrar ayağa kaldırmak için elbirliğiyle neler yapabiliriz diye bir çalışma yaptık. Sonunda bir şekilde bunu ayağa kaldırmanın da kendi sorumluluğumuzda olduğunu düşünerek, dönemin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Çünkü o kendi bölgesindeki 160 camiyi restore ettirmişti. Bu konuda oldukça bilgili ve becerikli bir ekibi vardı. Dönemin Gürün ilçe kaymakamı, belediye başkanı ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le bir araya geldik. İlk startı verdik."

"Peyzaj da dahil 65-70 milyon lira civarında bir rakamı buluyor"

Buranın tarihi eser olması nedeniyle Anıtlar Kurulundaki iş ve işlemlerin yapılması gerektiğini dile getiren Boyraz, onu da Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in üstlendiğini söyledi.

İşlemlerin tamamlandığını ve hazırlanan projenin Anıtlar Kuruluna teslim edildiğini??????? anlatan Boyraz, şunları kaydetti:

"Anıtlar Kurulunda da yaklaşık 6 ay bekledikten sonra, nihayetinde onaylandı. Onay çıktıktan sonra bu caminin tekrar aslına uygun şekilde yapılması gerekiyor. Bunun için de öncelikle maliyeti hesaplandı, şu an itibarıyla peyzaj da dahil 65-70 milyon lira civarında bir rakamı buluyor. Onu da sağ olsun dostlarımız, tanıdıklarımız hep birlikte bir araya gelerek, bunu hayırda yarışma kabilinden bir şekilde yapmaya çalışalım dedik. Allah'a şükür para noktasında da dostlarımızla iletişim kurduğumuzda maddi tarafını hallettik. Bir an önce de yüklenici firmayla sözleşmesini yaptık. Sözleşme sonrası da firma yaklaşık 3-4 ay önce çalışmaya başladı. Burada gördüğünüz gibi teknik elemanlarımız, mimarlarımız gece gündüz çalışıyor. İnşallah yıl sonu ya da daha da önce bu camiyi ibadete açmayı planlıyoruz."

Boyraz, destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, "Kime, 'Bu camiyle ilgili bir şey yapabilecek misin?' dediğimizde hemen karınca kararınca desteklerini sundu. Kimi bir, kimi 5, kimi 10 lirasıyla destek oldu. Kimi öğrencilerimiz de okul harçlıklarıyla buraya katkı sunuyor. Burasının aslına uygun bir şekilde yapılması bizim en büyük önceliğimiz. Camimiz her şeyiyle görkemli bir cami." diye konuştu.