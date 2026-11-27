Sivas'ın sembol eserlerinden Sivas Ulu Cami tarihinin en teferruatlı restorasyonuna alındı. 2027 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanması hedeflenen camide çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sivas kent merkezindeki tarihi Ulu Cami Anadolu Selçuklu Devleti zamanında Kızılarslan bin İbrahim tarafından 1196-1197 yıllarında Kul Ahi'ye yaptırıldı. İzzeddin Keykavus tarafından 1212 yılında onarılan caminin 1213'te de tuğla örgülü minaresi inşa edildi. Kuzey'den esen rüzgar nedeniyle 1 metre 10 santimetre eğimle inşa edilen cami minaresi, yıllar içerisinde 117 santimetrelik eğime ulaştı. Eğri minareli camii olarak da bilinen Ulu Camii, inşasından bu yana en kapsamlı restorasyonuna alındı. Yaklaşık 16 ay önce ibadete kapatılarak restorasyonuna başlanılan camide temel güçlendirme çalışmasının yanı sıra caminin tavanındaki 1.1 tonluk beton kaldırıldı.

5 asrın ardından en kapsamlı restorasyon

Ulu Cami'ye ilişkin bilgiler veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Sivas Ulu Camimiz, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan en eski ve en önemli ibadet mekanlarından birisidir. İnşa kitabesine göre 1197 yılında Sivas Meliki Kutbettin Melikşah döneminde Kızılarslan bin İbrahim tarafından Kul Ahi'ye yaptırılmıştır. Anadolu'daki erken dönem çok sütunlu cami mimarisinin önemli örneklerinden olan yapı, Selçuklu mimarisinin özgün özellikleri günümüze taşınmıştır. Minaresinin 1212 yılında yapıya eklendiği bilinen cami, tarih boyunca çeşitli müdahalelere uğramıştır. Vakıf kayıtlarına göre 1525-1597 yıllarında kapsamlı onarımları gerçekleştirilmiş, 1955 yılında merhum İsmail Hakkı Toprak öncülüğünde yapılan onarımlarla özgün toprak, dam ve ahşap tavan örtüsü kaldırılarak yerine betonarme döşeme yapılmıştır" dedi.

2027 yılında restorasyon çalışmalarının bitirilmesi hedefleniyor

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Çalışkan, "Sivas Ulu Cami ve minaresinde 2025 yılında hayırseverimiz Sivas Ulu Cami Vakfı eliyle tarihin en kapsamlı restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Restorasyon kapsamında önce yapının taşıyıcı sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Geçmiş dönemlerde eklenen betonarme döşemesi kontrollü bir şekilde kaldırılmıştır ve orijinali olan ahşap lamine örtüsü konulmuştur. Ardından çatı yalıtımı tamamlanmış ve titanyum çinko ile kaplama çalışmalarının son aşamaya gelinmiştir. Caminin iç mekanında zemin kotu düzenlemeleri ve kenar ayaklarını güçlendirilme uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca cami bahçesinde müze müdürlüğü denetiminde arkeolojik araştırma kazıları gerçekleştirilmektedir ve devam etmektedir. Beden duvarları ve kemerlerdeki güçlendirme, taş tamamlama ve yüzey temizliği çalışmaları da yürütülmektedir. Restorasyonun en önemli aşamalarından biriside tarihi minarenin korunmasıdır. Minarede onaylı proje doğrultusunda yapısal güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilirken tuğla tamamlama, yüzey temizliği ve konservasyon uygulamalar yapılmaktadır. Son aşamada da çinilerinin tamamlanmasıyla 2027 sonu itibariyle restorasyonun tamamlanması düşünülüyor" ifadelerine yer verdi.