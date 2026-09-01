Sivas Kongresi'nin 107. Yılında 1058 Kişi Cumhuriyet Meydanı'nda Halay Çekti - Son Dakika
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Sivas Kongresi'nin 107. Yılında 1058 Kişi Cumhuriyet Meydanı'nda Halay Çekti

Sivas Kongresi\'nin 107. Yılında 1058 Kişi Cumhuriyet Meydanı\'nda Halay Çekti
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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar, davul ve zurna eşliğinde 1058 kişi olarak Sivas ağırlaması halayı çekti. Üzerinde 'Milli Mücadele'nin 107. yılı' yazılı tişörtler giyen katılımcılar güzel görüntüler oluştururken, Vali Yılmaz Şimşek etkinliğin geleneksel hale geldiğini ve Sivas Kongresi'nin ruhuna yakışır şekilde kutlanacağını belirtti.

Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda halay çekti.

Halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar, Sivas Valiliği ve bazı kurumların organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Davul, zurna eşliğinde 1058 kişi gruplar halinde Sivas ağırlaması halayını çekti.

Üzerinde "Milli Mücadele'nin 107. yılı" yazılı tişörtler giyen vatandaşlar halay sırasında güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Etkinliğe katılımın yoğun olduğunu belirten Şimşek, "Tüm etkinliklerimize vatandaşlarımızı bekliyoruz. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü, onun ruhuna yakışır şekilde kutlamış olacağız. 4 Eylül, sadece Sivas için değil, tüm ülkemiz için önemli bir tarih. Milli Mücadelemizin yol haritası Sivas'ta belirlendi. Sivas Kongresi'nde çok önemli kararlar alındı. Sivas, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehir. Bu özel günümüzü en güzel şekilde kutluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas Kongresi'nin 107. Yılında 1058 Kişi Cumhuriyet Meydanı'nda Halay Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Kongresi'nin 107. Yılında 1058 Kişi Cumhuriyet Meydanı'nda Halay Çekti - Son Dakika
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