Sivas'ta Aşık Veysel'i anma gecesi düzenlendi - Son Dakika

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yıl dönümünde memleketi Sivas'ta anıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın vefalı bir şehir olduğunu söyledi.

Sivas'ın yetiştirdiği değerlere sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu belirten Ayhan, "Hizmet etmek sadece yol yapmak, bina yapmak demek değildir, şehrin ruhuna, kimliğine katkı sağlamaktır. Dolayısıyla bu değerlerimize sahip çıkacağız." dedi.

Aşık Veysel'in evrensel özelliklere sahip bir ozan olduğunu vurgulayan Ayhan, "Aşık Veysel büyük fikirlerle dünyayı etkilemiştir. UNESCO gelecek yılı Aşık Veysel Yılı olarak ilan etmiştir. Dolayısıyla böyle bir değere sahip olduğumuz için de mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Ayhan, yapımı devam eden Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi'ni bir an önce tamamlayarak büyük ozana vefalarını göstermek ve geleneği yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise şehrin değerlerine sahip çıkma adına anma programları düzenlediklerini söyledi.

Aşık Veysel'in Sivas'ın, kültürün önemli değeri olduğunu aktaran Bilgin, "Bizi biz yapan, kültürümüze değer katan değerlerimizi anmak, tanıtmak, onları yeni nesillere aktarmak adına üzerimize düşeni yapmak zorundayız. İnşallah 2023'te Uluslararası Aşık Veysel Müzik Ödülleri Festivali adı altında güzel bir programı icra edeceğiz. Şimdiden bunun müjdesini vermek istedim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan sanatçı Güler Duman, Aşık Veysel'in eserlerinin de yer aldığı türküler seslendirdi.