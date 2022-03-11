Sivas'ta "Bozkırın Kadınları" konseri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta "Bozkırın Kadınları" konseri düzenlendi

11.03.2022 11:34
Sivas'ta "Bozkırın Kadınları" konseri düzenlendi

Sivas'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk sanat müziği korosu "Bozkırın Kadınları" adlı konser verdi.

Sivas'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk sanat müziği korosu "Bozkırın Kadınları" adlı konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde şef Servet Zeki Ersoy yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro halinde nihavent, hüzzam, hicazkar makamlarında şarkılar seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser, ilgiyle izlendi.

Konser sonrası Vali Salih Ayhan, ses ve saz sanatçılarını kutlayarak, şef Servet Zeki Ersoy'a çiçek takdim etti.

Sivas'ta her alanda güzel faaliyetler sergilendiğini belirten Ayhan, "Bugün güzel bir program icra edildi. Keyifli bir akşam geçirdik. Sanatçı kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
7. İstanbul Publishing Fellowship, yüzlerce yayıncıyı İstanbul'da misafir etti 7. İstanbul Publishing Fellowship, yüzlerce yayıncıyı İstanbul'da misafir etti Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı

Turizm, Konser, Sivas, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta 'Bozkırın Kadınları' konseri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Putin'den yeni hamle! Rusya'dan çekilen şirketlerin mallarına el koymaya hazırlanıyor
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:40:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta "Bozkırın Kadınları" konseri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement