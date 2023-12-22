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Sivas'ta Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya saldırısı - Son Dakika
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Sivas'ta Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya saldırısı

Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya ile yazılan yazılar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 'boya çürütme' tekniğiyle silindi. Medrese'ye zarar veren şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Sivas\'ta Çifte Minareli Medrese\'ye sprey boya saldırısı
22.12.2023 - 14:33,  Güncelleme: 14:39
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SİVAS Cumhuriyet Meydanı'ndaki 752 yıllık Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya ile yazılan yazılar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 'boya çürütme' tekniğiyle silindi.

Sivas'ta 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri olan 'Çifte Minareli Medrese'ye, geçen günlerde sprey boyayla yazı yazıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, yapıya zarar veren 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Sprey boyayla yazılan yazılar için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yazılar, tarihi yapıya zarar vermeden boya çürütme tekniğiyle silindi.

'BU ESERLERİ HERKES KORUMALI'

Yazıların silinme çalışmasını yerinde inceleyen Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Sorun eğitimle alakalı. Bu yapıya zarar verenler tespit edildi ama bu çözüm değil. Herkesin bu eserleri koruması ve kollaması lazım. Eskiden bu yazıların silinmesi masraflı ve sıkıntılıydı. Şimdi biraz daha kolay çözülen bir yol bulundu. Taşı ıslatıp çürümesine engel olacak şekilde, boya çürütme tekniği kullanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta Çifte Minareli Medrese'ye sprey boya saldırısı - Son Dakika
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