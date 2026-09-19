Sivas\'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi\'nde sahne aldı

Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Anadolu Ezgileri' konserinde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki Devlet Türk Halk Müziği korosu Anadolu'nun değişik yörelerine ait nağmeleri seslendirdi. Sivas'taki programa il protokolü ve türküseverler katıldı.
Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği korosu konser programı düzenledi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Anadolu Ezgileri" adlı konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları Anadolu'nun değişik yörelerinin nağmelerini seslendirdi.
Programa, il protokolü ve türküseverler katıldı.
Kaynak: AA
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