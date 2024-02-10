Sivas\'ta Kardeşlerden Motosiklet Geri Dönüşümü

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oto tamirciliği yapan iki kardeş, hurda olarak satın aldıkları motosikletleri tamir ederek yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Şarkışla Yeni Sanayi'de oto tamir ustası Murat (29) ve Tayfun Dinç (22) kardeşler, çocuk yaşlarda başlayan klasik motosiklet tutkusunu sürdürüyor.

Bugüne kadar çok sayıda hurda motosikleti tamir eden Dinç kardeşler, Yozgat'ın Boğazlayan ilçesi ve Şarkışla'dan satın alıp tamir ettikleri 1963, 1965 ve 1982 model üç motosikleti de dükkanlarında sergiliyor.

Murat Dinç, AA muhabirine, motosikletlere olan tutkularının çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Oto tamirciliğine başladıktan sonra klasik motosikletlerden oluşan bir koleksiyon oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Dinç, 3 yıl önce Yozgat'ın Boğazlayan ilçesinde 1963 model motosiklet bularak satın aldıklarını ifade etti.

Dinç, adeta hurda konumunda olan motosikleti kardeşiyle tamir ettiğini anlatarak, "Motosikleti elimizden geldiğince toparladık ve çalıştırdık. Nostaljik şekilde dükkanımızda duruyor ve düzenli olarak bakımlarını yapıyoruz." dedi.

Daha sonra Şarkışla ilçesinde 1965 model ve 1982 model iki motosiklet daha bulduklarını dile getiren Dinç, klasik motosikletlerin iş yerlerine gelen müşterilerin de dikkatini çektiğini vurgulayarak, "Manevi değerleri çok, haftada birkaç defa çalıştırıp seslerini dinlerim. Huzur veriyor, güzel bir şey yeni motorlarla kesinlikle kıyaslanamaz." diye konuştu.

Tayfun Dinç ise ağabeyi ve kendisinde küçük yaşlardan beri motosiklet tutkusu olduğunu söyledi.

Bu tutkularını koleksiyona dönüştürmek istediklerini belirten Dinç, hurda motosikletleri tamir ettiklerini ve bazılarını sergilediklerini ifade etti.