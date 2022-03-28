Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı - Son Dakika
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Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı

28.03.2022 13:56
Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı

Sivas'ta Kütüphane Haftası dolayısıyla öğretim üyeleri, yüksek lisans öğrencileri ve ressamlardan oluşan 23 sanatçının serbest çalışma tekniğiyle yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Sivas'ta Kütüphane Haftası dolayısıyla öğretim üyeleri, yüksek lisans öğrencileri ve ressamlardan oluşan 23 sanatçının serbest çalışma tekniğiyle yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.

Küratörlüğünü ressam Caner Kemahlıoğlu'nun yaptığı "Kütüphaneler Haftası Güncel Sanat Seçkisi-Sarmaşık" sergisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Ali Rıza Kanaç, Gizem Hastaoğlu, Günsu Saraçoğlu, Gülşah Tontu Özdemir gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı sergide, Anadolu, tarih, kadın ve doğa temaları sanatsal yorumlarla zenginleştirildi.

Kemahlıoğlu, burada yaptığı açıklamada, sergiyi Kütüphane Haftası'na dikkati çekmek amacıyla açtıklarını belirterek, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim ve Resim İş Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Eken ve yüksek lisans öğrencilerinin bir projesi. Projeye dışarıdan özel bir seçkiyle sanatçılarımızı da dahil ettik." dedi.

Sergideki eserlere öğretim üyeleri, yüksek lisans öğrencileri ve ressamlardan oluşan 23 sanatçının katkı verdiğini dile getiren Kemahlıoğlu, "Sanatçılarımız serbest çalıştıkları temalarda akrilik, yağlı boya, dijital ve ekolojik baskı tekniklerini kullanarak muhteşem eserler ortaya çıkardı. Ayrıca serginin ismini 'sarmaşık' şeklinde belirleyerek sanatın ne kadar geniş bir alana sahip olduğunu vurguladık." diye konuştu.

Sergi, 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı
Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı
Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı
Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı

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Kütüphane Haftası, Öğretim Üyesi, Yüksek Lisans, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta öğretim üyesi, öğrenci ve ressamlardan oluşan 23 sanatçı sergi açtı - Son Dakika


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