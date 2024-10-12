Sivas\'ta Türkü Kervanı Konseri

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu " Şanlıurfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" konseri verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, solo ve koro halinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi.
Konseri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, Devlet Türk Halk Müziği Koro Müdürü Davut Kaya ve vatandaşlar izledi.
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