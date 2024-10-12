Sivas'ta Türkü Kervanı Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas'ta Türkü Kervanı Konseri

Sivas\'ta Türkü Kervanı Konseri

Sivas Devlet THM korosu, 'Şanlıurfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı' konseriyle dinleyicileri buluşturdu.

12.10.2024 13:18
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Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu " Şanlıurfa'dan Kerkük'e Türkü Kervanı" konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, solo ve koro halinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ ve Kerkük yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konseri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, Devlet Türk Halk Müziği Koro Müdürü Davut Kaya ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas'ta Türkü Kervanı Konseri - Son Dakika

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