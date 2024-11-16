Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları "Solistler" adlı konser verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde ses sanatçıları Emine Baş, Bahar Erdem, Hasan Göktaş ve Ufuk Benli, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.
Konserde izleyiciler türkülere alkışla eşlik etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sivas'ta Türkülerle Dolu Bir Konser - Son Dakika
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