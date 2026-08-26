Sivas\'ta Yün Temizleme Geleneği

Sivas'ta kış öncesi yorgan ve döşeklerindeki yünleri temizleyen kadınlar, yıllardır süren geleneği yaşatıyor. Zahmetli hazırlığın yaklaşık bir hafta sürdüğünü belirten Saniye Aydın, gençlerin artık yün yerine sünger yatakları tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en soğuk illerinden Sivas'ta yaz mevsiminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte kış hazırlıkları başladı. Geçmişte evlerde yaygın olarak kullanılan yün yorgan ve döşekler, zahmetli bir temizliğin ardından soğuk günler için yeniden hazırlanıyor. Yıllardır sürdürülen bu gelenek ise genç kuşakların hazır ürünlere yönelmesiyle giderek azalıyor. Kış ayları öncesinde yorgan ve döşeklerini söken kadınlar, içerisindeki yünleri çıkararak temizliyor. Önce ıslatılan yünler, yıkandıktan sonra çırpılıyor ve güneşte kurumaya bırakılıyor. Kuruyan yünler yeniden kabartılarak dikilen yorgan ve döşeklerin içerisine dolduruluyor. Yaklaşık bir hafta süren zahmetli hazırlık sırasında 5 veya 6 yorganlık yün kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Yıllardır yün yorgan ve döşek kullanan Saniye Aydın da kış öncesi hazırlıklarını sürdürürken, yeni neslin bu geleneğe eskisi kadar ilgi göstermediğini söyledi.

"Bir yün bir ömür yetiyor"

Yünün uzun yıllar kullanılabildiğini belirten Saniye Aydın, "Yün hazırlıyoruz. Yorgan ve döşek dolduruyoruz. Kış için temizlik yapıyoruz. Temiz bir yatakta yatmak istiyoruz. İlk önce yünü ıslatıyoruz, sonra yıkıyoruz, çırpıyoruz, kurutuyoruz, dikiyoruz, hazırlayıp kullanıyoruz. Yün hazırlığı yaklaşık bir hafta sürüyor. Bir haftada 5-6 yorganlık yün hazırlıyoruz. Bir yün bir ömür yetiyor. Ölene kadar kullanırsın. Yün tükenmez, kırılmaz. Atmazsan yıllarca kullanılır" dedi.

"Şimdikiler bununla uğraşacağıma sünger yatakta yatarım diyor"

Gençlerin yün yorgan ve döşek kullanımından uzaklaştığını ifade eden Aydın, "Şimdikiler uğraşmıyor, çöpe atıyor. Oysa yün daha sağlıklı, daha güzel. Ben onlar gibi atmam, kıyamam. Erkenden kalkıp uğraşıyorum. Şimdikiler ise 'Bununla uğraşacağıma sünger yatakta yatarım' diyor. Artık evlere bile koymuyorlar. Ama biz yünden memnunuz. Hem sağlıklı hem de uzun ömürlü" diye konuştu.