Sivas'taki Tarihi İş Hanı Yenilendi, Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sivas'taki Tarihi İş Hanı Yenilendi, Hizmete Açıldı

Geniş Video İzle

Sivas'ta depreme dayanıksız olduğu için yıkılan tarihi iş hanı, modern yapısıyla yeniden inşa edilerek hizmete girdi. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, dükkanların açık ihale ile kiralanacağını duyurdu.

14.01.2025 14:08  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi iş hanı yeni modern yapısıyla hizmet verecek

SİVAS - Sivas'ta depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımına karar verilen tarihi iş hanının yapım süreci tamamlandı.

Sivas'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait tarihi iş hanının 2017 yılında çürük olduğu belirlenmişti. Tespitler neticesindeyse binanın yıkımı gerçekleşmişti. Yıkımın ardından gerçekleştirilen titiz ve hummalı çalışmalar neticesinde tarihi iş hanının yapımı tamamlandı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, tarihi iş hanının 2012 ve 2014 yıllarında yapılan çeşitli fizibilite çalışmaları ile çürük raporu ile yıkılmasına karar verildiğini belirterek, "Yıkım kararını 2017 yılına kadar ertelemek istedim. Bu ertelemeyi proje çizim sürecinde esnafımızın mağdur olmaması ve bu süreç içerisinde kendilerine bir yer ayarlamaları için istedim. Bugün yapımı tamamlanan hanın her katını ayrı ayrı değerlendirdik. Teras katında bulunan restoran ve kafe olarak tasarladığımız alanların dışında, asansörlü otopark sistemi ile şehrimizde ilk defa bu sistemi kullanan bir kamu kurumunun inşaatını tamamladık" şeklinde konuştu.

"Esnaflarımız ticari faaliyetlerini yapmaya başlayacak"

Karaca, handaki dükkanların açık ihale usulü ile ihale edileceğini belirterek, "Şehrin orta yerinde, merkezi bir konumda yer alan ve birçok dedikoduyla gündeme gelen bir yer, Vakıflar iş hanı adıyla dört katlı bir bina inşasını yaptık. Müsaade edilen kurul kararı ile bu eserin yan tarafında bulunan Taş Hana saygısı neticesiyle kiralarda dört katı bir bedel belirlendi. Belediyemiz tarafından çevre düzenlemesi de yapıldıktan sonra biz açık ihale ile burayı ihale edeceğiz. Esnaflarımız burada ticari faaliyetlerini yapmaya başlayacak" dedi.

Sivas\'taki Tarihi İş Hanı Yenilendi, Hizmete Açıldı
Kaynak: İHA

Cemal Karaca, Kültür Sanat, Ekonomi, Emlak, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas'taki Tarihi İş Hanı Yenilendi, Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:54:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'taki Tarihi İş Hanı Yenilendi, Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.