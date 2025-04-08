Sivas Valisi: 'Camiler ve Cemevleri Bizim' - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sivas Valisi: 'Camiler ve Cemevleri Bizim'

Vali Şimşek, Sivas'ta cami ve cemevlerinin birlikteliğine vurgu yaptı, hoşgörü mesajları verdi.

08.04.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valisi Şimşek: "Camiler de bizim, cemevleri de"

SİVAS - Sivas'ta Alevi Kültür Dernekleri ve Cemevleri temsilcileri toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Camiler de bizim, Cemevleri de. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Sivas Valiliği konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Esma Ersin, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Katılımcılar köyleri ve Cemevlerinde bulunan eksikleri yetkililere bildirdi.

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, "Malumlarınız Sivas; tarih boyunca farklı inançların, kültürlerin ve yaşam biçimlerinin bir arada yaşadığı, birlik ve beraberliğin güçlü bir şekilde hissedildiği kadim bir şehir olmuştur. Hangi inançtan ve hangi mezhepten olursa olsun insanlar bir arada kardeşçe yan yana yaşamıştır. Bu topraklarda yaşamış Aşık Veysel gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Ruhsati gibi ozanlarımız da bizlere barışı, hoşgörüyü, sevgiyi öğütlemiş ve bu yönde mesajlar vermişlerdir. Geçmişte yaşanan acı olaya rağmen Sivas hep hoşgörü diyarı olarak anılmıştır ve hep öyle de anılmaya devam edecektir. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bugünkü toplantımızda bu hoşgörü iklimini daha da diri tutmak amacına yönelik yapmış bulunuyoruz. Bu kültürel mozaiği yaşatmaya yönelik bir toplantıdır. Bu çeşitlilik bizlerin zenginliğidir. Onun için Camiler de bizimdir, Cemevleride bizimdir" dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar ve STK temsilcileri istek ve taleplerini iletti.

Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Sivas, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sivas Valisi: 'Camiler ve Cemevleri Bizim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler
4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
Meclis’te “cunta“ kavgası CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sesi salonu inletti Meclis'te "cunta" kavgası! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sesi salonu inletti
Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın

16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:47 Meclis’te “cunta“ kavgası CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sesi salonu inletti Meclis'te "cunta" kavgası! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sesi salonu inletti
16:16 Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
22:10 Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle dünya borsaları yerle bir oldu Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle dünya borsaları yerle bir oldu
21:57 Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
21:42 Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
21:00 4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
20:58 Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 17:09:45. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas Valisi: 'Camiler ve Cemevleri Bizim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement