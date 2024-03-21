Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten Aşık Veysel Şatıroğlu için mesaj - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten Aşık Veysel Şatıroğlu için mesaj

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek\'ten Aşık Veysel Şatıroğlu için mesaj

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şimşek, mesajında Aşık Veysel'in Türk halk kültürüne büyük katkılar sağladığını ve aşıklık geleneğini günümüze taşıdığını belirtti. Aşık Veysel'in sevgiyi, kardeşliği ve ölümü anlatan şiirleriyle toplumda büyük etki bıraktığını vurgulayan Şimşek, onun eserlerinin hala tüm dünyada sevgi ve barış izleri bıraktığını ifade etti.

21.03.2024 12:13  Güncelleme: 12:15
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, Anadolu coğrafyasının kültürler mozaiği aşıklar diyarı Sivas'ta yetişen ünlü ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun, halk şiirinin ülkede öne çıkan en önemli ismi olduğunu ve Türk halk kültürüne büyük katkılarda bulunduğunu belirtti.

Aşık Veysel'in henüz 7 yaşında eline aldığı sazıyla Anadolu insanının hissiyatını, öz lisanıyla dile getirdiğini mesajında aktaran Şimşek, "Aşık Veysel asırlardır süregelen aşıklık geleneğimizi, dilimizin en seçkin ifadeleriyle günümüze taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.???????

Şimşek, mesajını şöyle sürdürdü:

"Ulusal sınırları aşan insancıl, paylaşımcı ve bütünleştirici nitelikteki şiirlerinde kendisini, çevresini, doğayı herkesin bildiği sözcüklerle, yalın ve akıcı bir şekilde anlatan ünlü halk ozanı Şatıroğlu, sevgiyi, kardeşliği ve ölümü eşsiz bir üslupla betimlemiş, birleştirici yönüyle toplumda büyük etki bırakmıştır. Okuma ve yazma bilmemesine rağmen gerçek bir arif ve gönül adamı olan Aşık Veysel, topluma ışık tutan aydın kimliği ile dikkat çekmiştir. Halen de tüm dünyada Aşık Veysel'in sesi ve sazı yankılanmakta, uzun ince yolundan devşirdiği dizeler, türküler, deyişler gönlümüzü ısıtmaya, yolumuzu ışıtmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberliğin sembolü, toprak dostu Büyük Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, 'sadık yarim' dediği kara toprakla buluşmasının 51. yıl dönümünde saygıyla yad ediyor, eserlerinin tüm insanlığın kalbinde sevgi ve barış izleri bırakacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten Aşık Veysel Şatıroğlu için mesaj - Son Dakika

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