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Sivaslı usta Şam çeliğinden kılıç üretti, 110 bin TL'lik kılıç görüntüsüyle hayran bırakıyor

SİVAS - Sivas'ta ürettiği bıçaklarla dikkatleri üzerine çeken Emre Göçeri, Şam çeliğinden kılıç üretti. Rengi, dokusu ve görüntüsü ile dikkat çeken kılıcı 11 günde tamamlayan Göçeri, kılıca 110 bin TL fiyat biçti.

Bıçak ustası Emre Göçeri, adını Suriye'nin başkentinden alan Şam çeliğinden kılıç üretti. 4. yüzyıldan itibaren yaygın olarak kullanılan kılıçlardan üretmek isteyen Göçeri, kılıcın sapında ise bakır kullandı. Damarlı görüntüsü, esnek ve keskin yapısı öne çıkan ve görüntüsü ile dikkat çeken kılıç, tamamen el emeği ile 11 günde üretildi. Kılıcın çeliğinin 275 kat dövüldüğünü ifade eden Göçeri, el emeği göz nuru olan kılıcı 110 bin TL'den satışa çıkardı. Damascus olarak da bilinen çeliği, Sivas bıçağında da kullanacağını ifade eden Göçeri, "Biz Damascus'u koç boynuzu ile birleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Sivas bıçağına da yeni bir soluk katacak"

Damascus çeliğinin çok eskiye dayanan bir geçmişi olduğunun altını çizen Emre Göçeri, "Aslında 4. yüzyılda başlayan ama şanını savaşların çok sık olduğu dönemde 11. yüzyılda alan bir kılıç ürettik. Bu çeliğin adı Şam'ın eski ismi olan Damas'tan geliyor. 2 veya 3 çeliği kaynatarak ve şahmerdanda 275 kat döverek yaptığımız kılıcı sergilemek istedik. İlk aşamada bu çok güzel oldu ama eksiklerimiz çok. İçindeki karışım çelikleri bulana kadar çok zorlandık. 275 kat dövmek çok zahmetli bir iş. Ama sonucu çok güzel oldu. Kılıcımızı 11 günde döverek yapabiliyoruz ama malzemeleri bulmak çok zahmetli. Bunun her tarafında bir el emeği var. Biz bu kılıç için 110 bin TL gibi bir rakam düşündük. Sivas ürünleri için de bir düşüncemiz, çalışmamız var. Damascus'u biz koç boyunuzu ile birleştirmeyi düşünüyoruz. Onun için de 12,13 tane çeliğimiz hazır. Çok yakın zamanda onu da görücüye çıkartacağız." dedi.