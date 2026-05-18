Siverek'te Kültür ve Sanat Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siverek'te Kültür ve Sanat Festivali Coşkusu

Siverek\'te Kültür ve Sanat Festivali Coşkusu
18.05.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek'te düzenlenen Bayiki Kültür ve Sanat Festivali, binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Bayiki Kültür ve Sanat Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişiyi bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde birlik, beraberlik ve kültürel dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Siverek Bayiki Derneği tarafından Siverek'e bağlı Aktepe köyünde düzenlenen festivale yaklaşık 20 farklı ilden aşiret mensupları ve vatandaşlar katıldı. Festival alanında kurulan sahnede konserler verilirken, vatandaşlar halay çekerek doyasıya eğlendi. Katılımcılara gün boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bölgede bir aşiret tarafından organize edilen ilk kültür ve sanat festivallerinden biri olma özelliği taşıyan etkinlikte, uzun yıllardır farklı şehirlerde yaşayan akrabalar bir araya gelerek hasret giderdi. Festival boyunca özellikle genç kuşaklara kültürel değerlerin aktarılması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması gerektiği vurgulandı.

Karahan yaptığı açıklamada, festivalin farklı şehirlerde yaşayan akrabaları bir araya getirdiğini belirterek, "Hıyan aşireti olarak Bayiki kolumuzun organize ettiği bu coşkulu program, ülkenin birçok farklı bölgesindeki akrabalarımızın buluşmasına vesile oldu. Van'dan Bitlis'e, Siirt'ten Diyarbakır'a, Batman'dan Mardin'e, Şanlıurfa'dan Gaziantep'e ve İstanbul'a kadar birçok şehirden insanlar buraya geldi. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve aile büyüklerimizin bir araya geldiği çok güzel bir atmosfer oluştu. Bizim amacımız aile tarihine dair farkındalık oluşturmak ve genç nesillerin kendi kültürlerini tanımasını sağlamaktır. Festivalimizin ilerleyen yıllarda farklı illerde de düzenlenmesini hedefliyoruz" dedi.

Dernek Başkanı Mahmut Ogül ise festivalin temel amacının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu ifade ederek, "Bayiki aşiretinin ikinci festivalini gerçekleştiriyoruz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun farklı şehirlerine dağılmış akrabalarımızı yeniden bir araya getirmek istedik. Aynı zamanda gençlerimize tarihlerini, köklerini ve geldikleri kültürü hatırlatmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin 20 farklı ilinden katılım sağlayan tüm akrabalarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bayiki Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım da derneğin 2024 yılında Siverek'te aile büyüklerinin istişareleri sonucunda kurulduğunu belirterek, "Derneğimizin kurulmasının ardından Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Bayiki aşireti mensuplarıyla iletişime geçtik. Tanışma toplantıları düzenledik ve en büyük hedeflerimizden biri kültürel bir festival organize etmekti. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz festivale katılım geçen yıla göre çok daha fazla oldu. Önümüzdeki yıllarda bu festivali daha geniş katılımlarla geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen festival, çekilen hatıra fotoğrafları, müzik etkinlikleri ve halayların ardından sona erdi.

Festivale, AK Parti MYK ve MDK Üyesi, aynı zamanda Hıyan Evi Aşiret Dernekleri Federasyonu Başkanı Mir Sedrettin Karahan da katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Siverek'te Kültür ve Sanat Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:33:21. #7.12#
SON DAKİKA: Siverek'te Kültür ve Sanat Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.