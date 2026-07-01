Nasreddin Hoca'nın mayası bu kez birlik ve kardeşlik için çalındı - Son Dakika
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Nasreddin Hoca'nın mayası bu kez birlik ve kardeşlik için çalındı

Nasreddin Hoca\'nın mayası bu kez birlik ve kardeşlik için çalındı
01.07.2026 22:56  Güncelleme: 22:58
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 10. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, geleneksel maya çalma seremonisiyle açıldı. Festivale yerli ve yabancı katılımcılar ilgi gösterdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, asırlardır dilden dile aktarılan Nasreddin Hoca geleneğini yaşatan törenle başladı.

Festivalin açılışı, Nasreddin Hoca Mahallesi'nde bulunan gölde Hoca'nın dünyaca bilinen "göle maya çalma" fıkrasını temsilen gerçekleştirilen geleneksel maya çalma seremonisiyle yapıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan festival, kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve Sivrihisar'ın tarihi ile turizm potansiyelinin tanıtılması açısından önemli organizasyonlardan biri olmayı sürdürüyor. Göle maya çalma programına CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Günyüzü Kaymakamı ve Sivrihisar Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı, Türk Folklor Kurumu Genel Başkanı ve aynı zamanda FİDAF Dünya Eşbaşkanı Gürhan Ozanoğlu ile mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"Umut, hoşgörü, sevgi ve mizah dolu mesajlarını yaşatmaya devam ediyoruz"

Festivalin açılışında konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Nasreddin Hoca'nın yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın ortak kültürel değerlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimizin açılışını, dünyanın merkezi olarak kabul edilen Sivrihisar'ımızda, Nasreddin Hoca Mahallemizde bulunan gölümüzde mayamızı çalarak gerçekleştirdik. Nasreddin Hoca'nın yüzyıllardır umut, hoşgörü, sevgi ve mizah dolu mesajlarını yaşatmaya devam ediyoruz. Göle çaldığımız maya; birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, kültürümüzün ve geleceğe olan umudumuzun mayasıdır. Diliyoruz ki bu güzel festivalimiz de tıpkı Hoca'nın mayası gibi tutsun ve dünyanın dört bir yanından insanları Sivrihisar'da buluşturmaya devam etsin" dedi.

Kosova, Polonya, Bulgaristan, Makedonya, İstanbul Büyükçekmece ve Gaziantep'ten gelen dans topluluklarının gösterilerinin ilgiyle izlendiği açılış, "Hoca Pilavı" ikramıyla sona erdi. Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, 2 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Espark önünden başlayacak kortej yürüyüşü ile devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nasreddin Hoca'nın mayası bu kez birlik ve kardeşlik için çalındı - Son Dakika

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