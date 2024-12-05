Siyahlı Kadın, NEVÜ\'de Tiyatroseverlerle Buluştu

Kültür Sanat

Ankara Devlet Tiyatrosunun "Siyahlı Kadın" oyunu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) tiyatroseverlerle buluştu.

NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında her ay gerçekleştirilen açık tiyatro gösterimleri aralık ayında da devam etti.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, kentteki tiyatroseverlerin ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında, Ayşe Hacımirzaoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Mesut Turan'ın yönettiği "Siyahlı Kadın" oyunu sahnelendi.

İki perdelik oyunu, Vali Yardımcıları Hüseyin Çam ve Mücahit Öztürk, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ile vatandaşlar izledi.