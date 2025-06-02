SMA Hastası İsa Demirhan'ın Hac Sevinci - Son Dakika
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Kültür Sanat

SMA Hastası İsa Demirhan'ın Hac Sevinci

SMA Hastası İsa Demirhan\'ın Hac Sevinci
02.06.2025 13:53
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İsa Demirhan, SMA hastası olarak 16 yıllık hac hasretini ailesi ve Diyanet'in desteğiyle giderdi.

SMA hastası hacı adayı İsa Demirhan, 16 yıllık hac hasretini ailesinin desteği ve Diyanet İşleri Başkanlığının sağladığı imkanlarla giderdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde devlet memuru olarak görev yapan Demirhan, iki kardeşiyle hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye geldi.

SMA hastası olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığının sağladığı imkanlar ve ailesinin desteğiyle hac yolculuğuna çıkan Demirhan, gazetecilere 2009 yılında hac kayıtlarını yaptırdıklarını, 16 yıllık bekleyişin ardından mübarek topraklara kavuştuğunu söyledi.

Hacca gelmeden önce Diyanetin kaynaklarından faydalandıklarını ve Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili kitapları okuduklarını anlatan Demirhan, "Haccın anlamını, önemini anlatan kaynaklardan istifade ettik. Daha önce gelen akrabalarımızdan, eş ve dosttan tecrübelerini dinledik, tavsiyelerini aldık." dedi.

Demirhan, ailesinin hac kurasının çıktığını öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Tekerlekli sandalye kullanmasına rağmen hac yolculuğuna dair herhangi bir endişe duymadığını belirten Demirhan, "Haccın meşakkatli olduğunu biliyoruz. Fiziki olarak, coğrafya olarak zahmetli. İki erkek kardeşimle geldiğim için çok şükür, herhangi bir sıkıntı yaşamadım, öyle bir düşüncem olmadı." diye konuştu.

Demirhan, hac hazırlıklarında ve mübarek topraklarda karşılaştığı zorlukların Diyanet İşleri Başkanlığının hassas çalışmaları sayesinde aşıldığını vurguladı.

Tavaf ve say ibadetleri sırasında engelliler için özel alan ayrılmasının daha uygun olacağının altını çizen Demirhan, Kabe'ye doğrudan giriş yapamamanın burukluğunu dile getirdi.

"Kabe'yi gördüğünde o duygu anlatılmaz"

Kabe'yi ilk gördüğünde hissettikleri için "O duygu anlatılmaz." ifadesini kullanan Demirhan, şöyle konuştu:

"Tabii biz farklı bir açıdan gördüğümüz için daha farklı bir duygu oldu. Buraya geldiğimiz zaman ilk önce bu mekanda yapacağımız tüm duaların kabul olmasını niyaz ettik. Ailemize, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza ve özellikle son zamanlarda Filistin'e, Doğu Türkistan'a, Çeçenistan'a, Arakan'a, Myanmar'daki Müslüman kardeşlerimize de dualarımızı ettik. Hazreti Peygamber'in izlerini taşıyan bu topraklarda bulunmak tarifsiz bir his. Müthiş bir duygu oluşturuyor burada. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere sahabe-i güzin, evliyalar, asfiyalar, hepsinin ayak izleri burada. Sanki onlarla beraber tavaf ediyoruz, onlarla beraber say ediyoruz, onlarla beraber namaz kılıyormuş gibi bir hissimiz var. Allah herkese de bu duyguyu yaşatmayı nasip etsin."

"Hiç endişe etmesinler, Allah bir şekilde kolaylığını veriyor"

SMA hastası olduğunu ve 1995 yılından beri bu rahatsızlığı yaşadığını anlatan Demirhan, "Elhamdülillah hastalık Allah'tan gelmiş. Tıbbi desteklerimizi, tedavilerimizi alıyoruz. Sağ olsun ailemden büyük destek görüyorum. İki erkek kardeşim var, ailem var. Hiç bu durumu bize negatif yansıtmadılar, yaşatmadılar. Allah cümle hastalara şifa versin." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonundan ve görevlilerinin rehberliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirhan, her yerde mavi yelekli din görevlilerinin bulunduğunu, bu nedenle hiç sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Hacca gelmek isteyip de fiziksel engellerinden dolayı cesaret edemeyenlere seslenen İsa Demirhan, "Herhangi bir engelinden dolayı buraya gelmekte kaygı duyan hacı adaylarımız varsa hiç endişe etmesinler. Her şekilde gelebilirler. Allah bir şekilde kolaylığını veriyor. Sağ olsun devletimiz de Diyanet İşleri Başkanlığımız da bununla ilgili her sene gittikçe yeni düzenlemeler yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Sanat, Sağlık, Yaşam, Mekke, Hac, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat SMA Hastası İsa Demirhan'ın Hac Sevinci - Son Dakika

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