Şoför Ömer Tunç'un 28 Yılda Biriktirdiği Günlükler
Kültür Sanat

Şoför Ömer Tunç'un 28 Yılda Biriktirdiği Günlükler

13.02.2026 11:18
Karabüklü şoför Ömer Tunç, 28 yılda 20 defterde meslek anılarını ve duygularını topladı.

Karabük'te yaşayan şoför Ömer Tunç, meslek hayatının 28 yılında biriktirdiği anılarını günlüklerde topladı.

Şehirler arası nakliyeciliğe 1993'te başlayan 54 yaşındaki Tunç, işini 1998'de abisiyle aldığı sıfır tırla sürdürdü.

O tarihten itibaren günlük tutmaya karar veren Tunç, bu zamana kadar Türkiye'nin 70 ilinde gezip gördüğü yerleri, duygu ve düşüncelerini 20 deftere yazdı.

Tunç, günlüklerinde yol hikayelerinin yanı sıra gittiği illerin öne çıkan özelliklerine, anne ve babasının vefatından yakınlarının hastalık süreçlerine kadar özel hayatına ilişkin anılara da yer verdi.

"Günlüğü açıp 20 sene öncesine baktığımda duygulanıyorum"

Ömer Tunç, AA muhabirine, işini severek sürdürdüğünü söyledi.

Tunç, 2009-2024 yıllarında Alaçat köyü muhtarlığı yaptığını, bu sürede işine şehir içinde devam ettiğini anlattı.

Gezip gördüğü yerleri, duygu ve düşüncelerini günlükte toplamaya karar verdiğini dile getiren Tunç, bu alışkanlığını 28 yıldır sürdürdüğünü kaydetti.

Tunç, günlüklerinde birçok unsura yer verdiğini belirterek, "Gittiğim yerleri, taşıdığımız yükleri, kiminle arkadaşlık ettiklerimi, hepsini günlüklere yazdım, yazmaya devam ediyorum. Babam ve annemin ölümünü, rahmetli Emine ablamın hastalık sürecini hepsini günlüklerime yazdım. Günlük yazmanın güzel bir şey olduğunu düşündüm. Her şeyi kayıt altına almayı düşündüm. Bir tırcının günlüğü olarak bunu yaptım." diye konuştu.

Eflani'de hazır beton firmasında şoför olarak çalışmaya devam ettiğini anlatan Tunç, anılarından şöyle bahsetti:

"Şu ana kadar tırla 81 ilin 70'ine gittim. Gitmediğim 11 il kaldı. İstesem bu kadar ile gidemezdim. Hangi ilin nesi meşhursa oraya giderim. Mesela bir gün Şanlıurfa'ya gittik. Balıklıgöl'e gittim gezmek için. Yoksa başka türlü buradan arabana binip de oraya gidemezsin. Oraya yük götürmüştüm, oraya gidelim dedik arkadaşlarla. Hangi ilin nesi meşhur, bunların hepsi günlüklerimde var."

Bir gün ise Balıkesir'den veresiye mazot aldım. Aradan bir ay geçti. İş yeri sahibi 'Borcunu ödememişsin.' dedi. Ben de ödediğimi günlüğüme yazmıştım. Günlüğümden ibraz ettim borcumun ödendiğini. Günlüklerimin içinden bulup 'Buraya yazmışım.' dedim. Adam da ikna oldu ve borcu sildi."

Meslektaşlarına günlük yazmayı tavsiye eden Tunç, "Çok güzel bir şey. Mesela şöyle günlüğümün bundan 20 sene önceki halini açıp da baktığım zaman duygulanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ömer Tunç, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şoför Ömer Tunç'un 28 Yılda Biriktirdiği Günlükler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
