Üye Girişi
Sokak hayvanlarını 38 yıldır yazın susuz, kışın da yiyeceksiz bırakmıyor - Son Dakika

Sokak hayvanlarını 38 yıldır yazın susuz, kışın da yiyeceksiz bırakmıyor

19.01.2022 11:21
Sokak hayvanlarını 38 yıldır yazın susuz, kışın da yiyeceksiz bırakmıyor

Iğdır'da yaşayan emekli memur İsmail Yıldırım, 38 yıldır sokak hayvanlarının yazın susuz, kışın da yiyeceksiz kalmaması için çabalıyor.

Iğdır'da yaşayan emekli memur İsmail Yıldırım, 38 yıldır sokak hayvanlarının yazın susuz, kışın da yiyeceksiz kalmaması için çabalıyor.

Memur emeklisi 75 yaşındaki Yıldırım, 38 yıl önce görev yaptığı Adana'da yazın kavurucu sıcaktan etkilenen sokak hayvanlarına su ve yiyecek vermeye başladıktan sonra "can dost"larla gönül bağı kurdu.

Tayin olduğu Iğdır'da da emekli olana kadar sokak hayvanlarını unutmayan Yıldırım, her gün restoran ve kasaplardan topladığı yemek artıkları ve kendi imkanlarıyla aldığı mamaları aracıyla caddeleri gezerek sokak hayvanlarına veriyor.

Yıldırım'ın yiyecek ve mama bırakmak için gittiği mahallelerde etrafı yaz kış kendisini tanıyan sokak hayvanları tarafından sarılıyor.

"Yavrularım, canlarım, oğlum" diyerek besliyor

Sokak hayvanlarını "yavrularım, canlarım, oğlum" diye seslenerek besleyen Yıldırım, gönüllü yaptığı çalışmaya katkıda bulunmak isteyen hayırseverler için sosyal medya hesabından mama kampanyası da yürütüyor.

Hayvansever Yıldırım, AA muhabirine, 1984 yılında elleriyle beslediği sokak hayvanlarının sevgisiyle tanıştığını söyledi.

O tarihten bu yana sokak hayvanları için çabaladığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu gönüllü işimde yakın zamanda 38. yılıma girdim. Kendi imkanlarımla beslerken, karşıma diğer hayvanlar çıktı, daha zor durumda olanları, aç olanları gördükçe benim kadro çoğaldı. En az 30 kedi, 70-80 köpek karşıma çıkıyor. Kadro fazla olunca hepsine yetişemiyorum. Her ay emekli maaşımla 500 lira civarında yiyecek alıp kendi aracımla sokakları gezerek dağıtıyorum. Bana bir daha burada yem verme, burayı kirletiyorlar diye tepki gösterenler de oluyor. Yanıma yaklaşıp Allah senden razı olsun diyenler de var ama genelde çok tepki aldım."

"Yurt dışından bile mama desteğinde bulunanlar var"

Yıldırım, vatandaşlardan gelen olumsuz tepkilere aldırış etmediğini belirterek, hayatının sonuna kadar sokak hayvanlarını besleyeceğini dile getirdi.

Vatandaşlardan evlerinin önüne biraz yiyecek ve bir kap su koymasını isteyen ve bu sayede birçok hayvanın sorununun çözüleceğini aktaran Yıldırım, "Yaz günleri çok susuzluk çekiyorlar, kışta ise açlık devam ediyor. Duyarlı insanlar var. Yaptığım çalışmaları fotoğraflıyorum ve sosyal medyadan paylaşıyorum. Yurt dışından bile bana mama desteğinde bulunanlar var. Yaptıklarımın yüzde 30-40'ı yardımlarla oluyor ama bu yeterli değil. Kasaplardan topladığım kırıntılar, lokantalardan aldığım yağlı ekmeklerle idare etmeye çalışıyorum ama yetmiyor." diye konuştu.

Ömrünün yarısından fazlasını gönüllü olarak sokak hayvanlarına adadığını anlatan Yıldırım, "Bu iş gönül meselesidir. Allah bana böyle bir görevi verdiği için şükürler olsun. Herkese nasip eder mi bilmiyorum ama ben zorluklar da çeksem, akşam eve gittiğim zaman 'bugün ne yaptım' diye kendime sorduğumda bir rahatlama oluyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

İsmail Yıldırım, Emekli, Memur, Iğdır, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sokak hayvanlarını 38 yıldır yazın susuz, kışın da yiyeceksiz bırakmıyor - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?         
18:14
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!         
18:10
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara tatlı serzenişi: Trileçeleri niye yemediniz?
18:12 Billur Kalkavan: Cinsellik, yemek yapmaktan daha önemli
18:09 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!
18:01 CSKA, yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı skandal video ile tanıttı
17:52 İtalya'da vekillerin toplantısına sızan hacker, 30 saniyelik cinsel içerikli film izletti
17:45 Karda yürüyen çiftin bir anda yaptığı hareket mobeselere yansıdı
17:42 Peş peşe havalanan helikopterler Adana-Gaziantep yolunda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı
17:29 Son Dakika: Rize-Antalya maçı yoğun kar yağışı sebebiyle karşılaşma ertelendi
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 18:23:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak hayvanlarını 38 yıldır yazın susuz, kışın da yiyeceksiz bırakmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement