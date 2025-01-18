Son Bakır Ustası İsmail Akdağ - Son Dakika
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Kültür Sanat

Son Bakır Ustası İsmail Akdağ

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60 yaşındaki İsmail Akdağ, Gaziantep'te bakırcılığı yaşatmaya çalışan son ustalardan biri.

18.01.2025 09:52
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Tarihi çarşıdaki 4 metrekarelik dükkanında yarım asırdır bakır dövüyor

60 yaşındaki bakır ustası İsmail Akdağ: "Bizler bu mesleğin son ustasıyız"

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki bakır ustası İsmail Akdağ, 4 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık mesleğini yaşatıyor. Akdağ, ilerlemiş yaşına rağmen mesleği ayakta tutmaya çalıştığını son ustalardan biri olduğunu söyledi.

Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki bakır ustası İsmail Akdağ, Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan 4 metrekarelik atölyesinde unutulmaya yüz tutmuş bakırcılık mesleğini teknolojiye direnerek yaşatmaya devam ediyor. Gaziantep'in en eski ustalarından olan Akdağ, yarım asırdır yaptığı bakır işleme mesleğiyle tarihe iz bırakan eserler yapıyor. Hayal gücüyle ilmek imek şekillendirdiği ve işlediği bakırları, Bakırcılar Çarşısı'na gelen yerli ve yabancı turistlere satıyor. Mesleği ayakta tutmaya çalışan son ustalardan biri olduğunu söyleyen İsmail Akdağ, gençlerin mesleği öğrenmek istemediğini belirtti.

"Bizler bu mesleğin son ustasıyız"

Mesleğe çocukluk yıllarında başladığını söyleyen bakır ustası İsmail Akdağ, mesleğin unutulmasını istemediklerini söyleyerek, "Bakırcılığa ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak başlamıştım. İyi ki de başlamışım, mesleğimiz oldu. Kimseye muhtaç olmadan ailemi geçindiriyorum. Bu mesleğin devam etmesini istiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline gelsin istemiyoruz ama eleman yetişmiyor. Bizler bu mesleğin son ustasıyız" dedi.

"Günde 100 ila 150 arasında bakıra şekil veriyorum"

El emeği olarak günde 100 ila 150 arasında bakıra şekil verdiğini aktaran Akdağ, "Elimizden geldiğinde teknolojiye direnerek işimizi devam ettiriyoruz. Yanımızda eleman yetişmediği için ve verilen paraları beğenmedikleri için fabrikalara gidiyorlar. El emeği olarak günde 100 ila 150 arasında bakıra şekil veriyorum. Bardak, tabak, cezve ve çeşitli aletler yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bakıra dönüş hızlandı"

Bakırın kaliteli olduğunu anlayan büyük firmaların bakır ürün satışına tekrar döndüğünü belirten Akdağ, "Bakır çok faydalı bir ürün. Faydasını görmek için ürünü düzenli olarak kullanmak gerekir. İnsanlarımıza nasıl kullanması gerektiğini izah ederek satarsan bilgilenmiş olur. Bilinçsiz kullanıldığı takdirde bakırda oluşan oksitlenmeler vücuda zarar verebilir. Şuanda tüm büyük firmalar bakıra dönüyor. Bakırın kalitesini ve faydalarını anladılar. Dolayısıyla bakıra dönüş hızlandı" şeklinde konuştu.

"Vazgeçilmez olarak evde bulunduruyorum"

Bakır eşyaları çok sevdiğini ve evinde bulundurduğunu aktaran isimli vatandaş ise Ayşe Demir, "Bakır sunum ürünlerini çok seviyorum. Bakır tepside yenilen tatlı ve yemekler çok lezzetli oluyor. Ben evimde genellikle sunum yaparken kullanıyorum, vazgeçilmezim olarak bulunduruyorum. Dolayısıyla beğendiğim için tekrar alacağım. Diğer yandan Gaziantep'in vazgeçilmez sanatları arasında yer alıyor. İşçilik ve emek isteyen bir meslek. Dolayısıyla almasan bile bu tarihi çarşıyı gezmesi de zevkli" diye konuştu.

Son Bakır Ustası İsmail Akdağ
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Son Bakır Ustası İsmail Akdağ - Son Dakika

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