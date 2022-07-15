Son dakika haberi... 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15.07.2022 13:51

Son dakika gündem haberine göre Iğdır'da da Asri Mezarlık'taki şehit kabirleri ziyaret edildi.

Iğdır'da da Asri Mezarlık'taki şehit kabirleri ziyaret edildi.

Iğdır'da da Asri Mezarlık'taki şehit kabirleri ziyaret edildi.

Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim ve dua okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Ardından Ulu Cami'de cuma mazı öncesi şehitler için mevlit ve hatim duası okundu.

Programa, Vali Hüseyin Engin Saribrahim, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve kurum amirleri katıldı.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi... 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

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