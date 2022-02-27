Son dakika: Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı - Son Dakika

Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı

OSMANİYE - Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yıl dönümünde Osmaniye'nin Hemite köyünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Ünlü yazar Yaşar Kemal'in vefatının 7'nci yıl dönümü dolasıyla Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürü'nü Yaşatma Derneği tarafından anma etkinliği düzenlendi. Osmaniye merkeze bağlı, eski adı Hemite olan Gökçedam Köyü'ndeki Yaşar Kemal Parkı içerisinde bulunan Kültür Evi önünde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak tarafından Yaşar Kemal'in geçmişinin okunmasıyla devam eden programda ünlü edebiyatçının şiirleri ve ağıtları okundu.

Türkü, şiir ve ağıtların okunmasının ardından etkinliğe katılanlar tarafından Yaşar Kemal Parkı içerisinde bulunan İnce Memed anıtına kırmızı gül bırakılmasıyla program sona erdi.