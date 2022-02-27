Son dakika: Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı - Son Dakika
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Son dakika: Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı

27.02.2022 17:10

Son dakika haberleri... Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yıl dönümünde Osmaniye'nin Hemite köyünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı

OSMANİYE - Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yıl dönümünde Osmaniye'nin Hemite köyünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Ünlü yazar Yaşar Kemal'in vefatının 7'nci yıl dönümü dolasıyla Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürü'nü Yaşatma Derneği tarafından anma etkinliği düzenlendi. Osmaniye merkeze bağlı, eski adı Hemite olan Gökçedam Köyü'ndeki Yaşar Kemal Parkı içerisinde bulunan Kültür Evi önünde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak tarafından Yaşar Kemal'in geçmişinin okunmasıyla devam eden programda ünlü edebiyatçının şiirleri ve ağıtları okundu.

Türkü, şiir ve ağıtların okunmasının ardından etkinliğe katılanlar tarafından Yaşar Kemal Parkı içerisinde bulunan İnce Memed anıtına kırmızı gül bırakılmasıyla program sona erdi.

Son dakika: Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı
Son dakika: Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı
Son dakika: Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı

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Yaşar Kemal, Çukurova, Osmaniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7'nci yılında köyünde anıldı - Son Dakika


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