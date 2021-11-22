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PKK'lı teröristlerin katlettiği Ahmet Budak'ın adı ilçedeki okulda yaşatılacak - Son Dakika

PKK'lı teröristlerin katlettiği Ahmet Budak'ın adı ilçedeki okulda yaşatılacak

22.11.2021 14:11

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2016 yılında katledilen, 26. Dönem AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak'ın adı Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2016 yılında katledilen, 26. Dönem AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak'ın adı Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

14 Eylül 2016'da evinin kapısının önünde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Budak'ın ismi ilçedeki lisede yaşatılacak.

Hakkari Valiliği kararıyla Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adı "Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirildi.

İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve şehit Budak'ın ailesi okulu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Saklı, burada yaptığı açıklamada, Ahmet Budak'ın 2016 yılında bölücü terör örgütü tarafından bir bayram sabahı, evinin önünde ailesinin yanında şehit edildiğini anlattı.

Şemdinli'de sağlanan huzur ortamında Ahmet Budak'ın da çok payı olduğunu dile getiren Saklı, şöyle konuştu:

"Ahmet Budak bizim bir arkadaşımızdı, bu davanın bir ferdiydi. Bugünün huzurunda onun çok payı var. Hem öğrencilerle hem de fakir ailelerle ilgili ciddi destekleri olmuştu. Malum kim bu ülke için taş üzerine taş koyarsa mutlaka terörün hedefinde oluyor. Rahmetli Ahmet Budak şerefiyle yaşadı şerefiyle de şehit oldu. Böyle bir okula isminin verilmesini talep ediyorduk. İnşallah onun mirasında güzel öğrenciler yetişecek ve bunun davasını sonsuza dek yürütecekler. Rahmetli bu ülkede ezanlar dinmezsin, bayraklar inmesin, ülke bölünmesin diye canını verdi. Biz de inşallah bu yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ahmet Budak'ı her fırsatta anacağız"

Şehit Ahmet Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak da kardeşinin hak yolunda yürüyen ve gençlere rehberlik eden biri olduğunu söyledi.

Şehidin adının okula verilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Mehmet Budak, "Şehit edilmesindeki en büyük etken devletine milletine sadık olmasıydı. Gençlere rehberlik eden, hak yolunda yürüyen bir insandı. Bu yüzden PKK terör örgütü tarafından hedef halindeydi ve bir bayram sabahı çocuklarının gözleri önünde şehit edildi. Şehit edilişinden sonra bizleri unutmayan başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ederim. Şehidimizin adını bu okula verdiler ailece çok mutlu olduk. İnşallah bu okuldan onun izinde yürüyecek gençler çıkacaktır." diye konuştu.

PKK'lı teröristlerin katlettiği Ahmet Budak'ın adı ilçedeki okulda yaşatılacak
PKK'lı teröristlerin katlettiği Ahmet Budak'ın adı ilçedeki okulda yaşatılacak
PKK'lı teröristlerin katlettiği Ahmet Budak'ın adı ilçedeki okulda yaşatılacak
PKK'lı teröristlerin katlettiği Ahmet Budak'ın adı ilçedeki okulda yaşatılacak

Ahmet Budak, Şemdinli, Hakkari, PKK, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat PKK'lı teröristlerin katlettiği Ahmet Budak'ın adı ilçedeki okulda yaşatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin katlettiği Ahmet Budak'ın adı ilçedeki okulda yaşatılacak - Son Dakika
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