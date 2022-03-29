SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor - Son Dakika
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SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor

29.03.2022 11:25

AA Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor Irak'ta kültürel olarak önemli bir yer tutan ve hem erkek hem kadınlar tarafından daha çok bayram ve özel günlerde tercih edilen yöresel kıyafetler kalitesi, kumaşı ve modeline göre farklılık...

AA Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor

Irak'ta kültürel olarak önemli bir yer tutan ve hem erkek hem kadınlar tarafından daha çok bayram ve özel günlerde tercih edilen yöresel kıyafetler kalitesi, kumaşı ve modeline göre farklılık gösteriyor

Bölgelere, aşiretlere ve siyasi figürlerin tercihlerine göre adlandırmaların yapıldığı yöresel kıyafetlerde, son zamanlarda hazır üründen ziyade kumaş seçerek, terziye diktirme yöntemi öne çıkıyor

REWA MAHMOOD HASAN/BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Süleymaniye kentinde, genç yaşlı birçok kişi son zamanlarda yöresel kıyafet tercihlerinde Çin malı hazır ürünlerin yerine eskiden olduğu gibi kumaş satın alınarak terzilere diktirme yöntemine başvuruyor.

Bayram, düğün ve özel günlerde hem kadın hem erkekler tarafından çokça tercih edilen yöresel kıyafetler bölgenin kültürel kimliğinde önemli bir yer tutuyor.

Yöresel kıyafetlere gösterilen ilgi nedeniyle bölgede çok sayıda mağaza hizmet verirken; kumaşın kalitesi, tasarımı ve fiyatı da ürüne göre farlılık gösteriyor.

Hazır kıyafetlerde aradığı kaliteyi bulamayan kumaşını alıp terziye gidiyor

Hazır olarak ithal edilen yöresel kıyafetlerin yanı sıra seçilen kumaşın terzilere diktirilmesi de geleneksel bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Uygun fiyatlı hazır kıyafetlerde aradığı kaliteyi bulamayan kişiler, son zamanlarda fiyat farkına rağmen geleneksel yöntemi tercih ediyor.

Yöresel kıyafetlerin daha çok Nevruz Bayramı ve kültürel etkinliklerin yapıldığı günlerde giyildiğine işaret eden Süleymaniye'deki giyim mağazası sahibi Umid Rauf, bu ürünlerde erkek, kadın ve çocuklar için yapılan farklı model ve desenlerin bulunduğunu dile getirdi.

Rauf, yöresel kıyafetlerin mevsimlere göre değiştiğini ve ona göre de farklı kumaş ve modelin diktirildiğini vurguladı.

Kıyafetlerin isimlerinin de bazen bölge ya da aşirete göre verildiğini aktaran Rauf, son yıllarda ise siyasi parti liderlerinin tercihine göre de adlandırmalar yapıldığına dikkati çekti.

"Halk, yerli üretime yönelmiş durumda"

Rauf, bölgede yöresel kıyafetlerin Çin'den ithal edileni ve eskiden olduğu gibi kumaş alıp terzide diktirileni de olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgede yaygın olarak giyilen yöresel kıyafetler daha önce Çin'de üretilip getiriliyordu. Çin mallarına ilgi yüksekti. Şimdi ise halk yerli üretime yönelmiş durumda. Çünkü Çin'den getirilen kıyafetlerin kalitesi iyi olmadığı gibi fiyatta da çok fark etmiyor."

Yöresel kıyafetin dikim maliyeti 100 doları buluyor

Rauf, sattıkları yöresel kıyafetlerin çoğunluğunun Süleymaniye'deki terzilere diktirdikleri çeşitlerden oluştuğunu belirterek, "Burada diktirilen bir yöresel kıyafetin maliyeti 100 doları bulurken Çin'den getirilen mal 30-40 dolara satılıyor." dedi.

Yöresel kıyafetler için kullanılan kumaşlardan satan Mahmud Mustafa da şunları kaydetti:

"Kumaşlarımızı Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden getiriyoruz ancak Süleymaniye'nin Ranya ve Pişder ilçesinden aldığımız da var. Çin malı kumaşlarımız da mevcut. Halkımız daha çok kaliteli ve yerli kumaşı tercih ediyor."

SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor
SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: SÜLEYMANİYE - Iraklılar yöresel kıyafette Çin malı hazır giyim yerine geleneksel terzileri tercih ediyor - Son Dakika
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