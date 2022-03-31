Marmarisliler 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü' isimli tiyatroya yoğun ilgi gösterdi

MUĞLA - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin ardından normalleşme sürecinde tiyatrolar da turnelere çıkmaya başlarken, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sergilediği 'Bir Anarşistin kaza sonucu ölümü' isimli tiyatro oyununa Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi.

Marmaris Armutalan Kültür Merkezi'nde başlayan 2 perdelik oyun 600 kişilik Tarık Akan sahnesinde sergilendi. Ankara Sanat Tiyatrosu'ndan Hakan Güven'in yönettiği oyunun kadrosunda Mahir İpek, Mehmet Ulusoy, Yıldırım Şimşek, Çağlar Deniz, Velican Demirel ve Hazal Pekgöz gibi ünlü isimler bulunuyor. Nobel edebiyat ödüllü Dario Fo tarafından yazılan ve Türkçeye ünlü tiyatro sanatçısı Füsun Demirel tarafından çevrilen oyun, 1969'da Milano'da geçiyor. Dramatik sorgu sahnelerinden, kara bir komedi tarzında olan oyunda Marmarisli izleyiciler çok kez sahneleri alkış yağmuruna tuttu.

Oyunu izleyen seyircilerden Volkan Demir "2 yıl aradan sonra Marmaris'e bir tiyatro gelmesi, böyle başarılı bir sergilenmesi bizleri çok mutlu etti. Çok güzeldi, bu oyunun buraya gelmesine vesile olanlara çok teşekkür ediyorum " dedi.

Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen 'Bir anarşistin kaza sonucu ölümü " oyununu Marmaris'e getiren organizasyon firması yetkilisi Yasin Efebey " Öncelikle tüm ekip arkadaşlarım adına Marmaris'e teşekkür ediyoruz. Marmaris seyircisinin bu tarz oyunlara gerçekten çok açık ve talepkar olduklarını gördük. Marmaris'e geç geldiğimiz için biraz üzüldük ama bundan sonra sık sık yeni oyunlar ile Marmarislileri buluşturacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

Oyunun başrollerinden biri olan birçok dizi ve sinema filmlerinden tanınan Mahir İpek, "20 yıl aradan sonra ilk defa Marmaris'e oyun için geldik. Ben Marmaris'i çok seviyorum. Daha önceleri tabii ki gelmişliğim var tanıdıklarım sevdiğim insanlar yaşıyor Marmaris'te. Marmaris'in seyircisinin bu kadar ilgili olması bizi çok mutlu etti çok keyif aldık. Yeni çıkardığımız tüm oyunları Marmaris'te mutlaka sergilemek için geleceğiz tekrar" şeklinde konuştu.