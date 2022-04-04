Son dakika haber... Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu için Midyat ilçesinde iftar ve mevlit programı yapıldı.

Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce 3 Nisan 2020'de uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan Gözenoğlu için bir düğün salonunda düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Ünal, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınlarının da katıldığı programda konuşan Vali Demirtaş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Demirtaş, "Dünyada çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu krizden ülkemiz de etkilenmektedir. Yanı başımızda bir savaş var. Ama ben inanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde bütün bu sıkıntıları geride bırakacağız." dedi.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Demirtaş, "Türkiye Cumhuriyeti devleti hep şehit yakınlarının, gazilerimizin yanında olmuştur. Sıkıntılı günlerinizde hep yanınızda olacağız. Bunun özellikle bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu da, kendilerini yalnız bırakmayarak iftar ve mevlit programına katılan herkese teşekkür etti.