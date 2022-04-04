Son dakika haber... Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi

04.04.2022 10:33
Son dakika haber... Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi

Son dakika habere göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu için Midyat ilçesinde iftar ve mevlit programı yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce 2 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu için Midyat ilçesinde iftar ve mevlit programı yapıldı.

Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce 3 Nisan 2020'de uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olan Gözenoğlu için bir düğün salonunda düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Garnizon Komutanı Albay Nuri Işık, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Ünal, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehidin ailesi ve yakınlarının da katıldığı programda konuşan Vali Demirtaş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Demirtaş, "Dünyada çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu krizden ülkemiz de etkilenmektedir. Yanı başımızda bir savaş var. Ama ben inanıyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde bütün bu sıkıntıları geride bırakacağız." dedi.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Demirtaş, "Türkiye Cumhuriyeti devleti hep şehit yakınlarının, gazilerimizin yanında olmuştur. Sıkıntılı günlerinizde hep yanınızda olacağız. Bunun özellikle bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu da, kendilerini yalnız bırakmayarak iftar ve mevlit programına katılan herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı Manisa'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet kamyona çarptı, 10 kişi yaralandı Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada

Nusaybin, Mardin, İnşaat, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
11:16 9 yıl hapse mahkum edilen Rus oligark Khodorkovsky'den Putin açıklaması: Ukrayna'dan sonra Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal edebilir
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
11:12 Şarkıcı Nez kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnede iç çamaşırı gözüktü
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
11:04 4 Mart'ta gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:57 20 gündür elektrikleri kesik olan Suruçlular isyan etti: Çamaşırı elimizde yıkayıp, suyu tulumbayla çekiyoruz
10:51 Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor-Beşiktaş maçı sonrası kızağa çekiliyor
10:38 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 29,88
10:37 Türk Polis Teşkilatı, 177. yılını özel hazırlanan tanıtım filmiyle kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:23:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Terör saldırısında şehit olan inşaat mühendisi için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement