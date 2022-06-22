Son dakika: Yaralı bulunan karga tedavi altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaralı bulunan karga, tedavi altına alındı.
Karakese Mahallesi'nde, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Gönüllü Kulübü üyelerince yaralı halde bulunan karga, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne getirildi.
Bakımevinde veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede karganın belirli bölgelerinde hafif yaralanmalar tespit edildi.
Karganın, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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