Son dakika haber | ŞANLIURFA - "Nemrut'un Tahtı" turizme kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haber | ŞANLIURFA - "Nemrut'un Tahtı" turizme kazandırılıyor

05.07.2022 16:42

Son dakika habere göre Şanlıurfa'daki "Nemrut'un Tahtı" olarak bilinen tarihi mekan, ziyarete açılacak.

Şanlıurfa'daki " Nemrut'un Tahtı" olarak bilinen tarihi mekan, ziyarete açılacak.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eyyübiye Belediyesi işbirliğinde kentte bulunan kültür varlıklarının turizme kazandırılması için proje hazırlandı.

Bu kapsamda, kent merkezinin güneyinde yer alan tarihi alan, projenin tamamlanmasıyla turizmin hizmetine sunulacak.

Şehre hakim bir noktada, kayalar içerisine oyulmuş odalar, kesme taştan kemerler ve birçok duvarın bulunduğu tarihi kalıntılar, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çok büyük bir kısmı Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan tarihi ve kültürel alanların korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için her türlü çalışmaya destek verdiklerini belirtti.

Kuş, "Kadim şehrimizin önemli eserlerinden biri olan Nemrut'un Tahtı olarak bilinen bölgeyi turizme kazandırıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüteceğimiz projemiz onaylandı, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber | ŞANLIURFA - 'Nemrut'un Tahtı' turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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