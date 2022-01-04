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Son dakika haberleri: Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde - Son Dakika

Son dakika haberleri: Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde

04.01.2022 15:33

Son dakika kültür sanat haberi... Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde Ata mirası olan kağıt rölyef sanatına kadınlardan büyük ilgi Mardin'de, Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan kağıt rölyef sanatı kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde

Ata mirası olan kağıt rölyef sanatına kadınlardan büyük ilgi

MARDİN - Mardin'de, Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan kağıt rölyef sanatı kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisine ait olan kağıt rölyef sanatı kadınlar ilgi gösteriyor. Kızıltepe ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu kağıt rölyef kursuna katılan kadınlar, aylar süren öğrenme aşamasının ardından bir birinden güzel tablolar ortaya koyuyor. Büyük bir sevgi ve istekle yapılan kağıt rölyef tablolar, kimisi tarafından satışa sunuluyor, kimisi ise kendi çocuğu gibi evinde muhafaza ediyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde açmış oldukları kağıt rölyef kursuna genellikle katılımın bayanlardan oluştuğunu belirten rölyef eğitimini Pınar Demir, bayanların el becerilerinin gelişmekte olduğunu, kurslarda bunu hobi edinip sosyalleştiklerini aktardı. Demir, "Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarları tarafından günümüze kadar gelen bir sanattır. Ahşap rölyef, kağıt rölyef, alüminyum rölyef olarak çeşitleri de bulunmaktadır. Yüzey üzerinde alçaltma ve yükseltme yaparak kağıt üzerinde şekiller çıkartmaktayız. Tabloları oluşturuyoruz. Çalışmalarımızda perspektif önemlidir. Bize çalışmalarımızda hazır kağıtlar gelir. Amerikan Bristol kağıtlardır. Kağıtlarda her defasında farklı katını keserek aralarına soğuk silikon ve maket kartonu yerleştiriyor. Perspektife uygun bir şekilde kesim yapıp yapıştırıyoruz. Birkaç ay düzenli gelmeleri lazım çünkü kratüer bıçakları kullanıyoruz. Kullandığımız bıçaklarda da el becerisi çok önemli çalışarak daha fazla elleri becerisi kazanıyorlar" dedi.

"Tabloların fiyatları ebatlarına göre 500-2 bin 500 arası"

Ortalama en küçük bir tablonun fiyatının 500-600 lira arası olduğunu söyleyen Demir, "2 bin, 2 bin 500 liraya kadar değişmektedir. Her biri el emeği ve çok zaman alıyor. 'El emeğim göz nurum' deniliyor ya, o eserlerden ortaya çıkıyor. Ondan kaynaklı mutlaka el emeğini de işin içine katıyoruz ve masraflarla birlikte o şekilde fiyat verebiliriz" diye konuştu.

"Tablolarım çocuklarım gibi, satmaya kıyamıyorum"

3 yıldır kağıt rölyef sanatı ile uğraştığını ifade eden Aksoy, "O günden bugüne kopamıyorum. Rölyef o kadar geniş bir yelpaze ki, 3 yıldır hemen hemen aynı resmi iki kere yapmışlığım yoktur. Bütün bayanların bu sanattan yararlanmasını isterim. Bunu ben mi yaptım diyorum. Bir işe yaradığımı hissediyorum. Çocuklarım gibi bakıyorum. Elimden çıkarmaya kıyamıyorum. Evim dolu, neredeyse kendi çapımda bir sergi açabilecek kadar rölyef çalışmam var" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde
Son dakika haberleri: Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde
Son dakika haberleri: Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde

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Selçuklu, Osmanlı, Mardin, Rölyef, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: Selçuklu ve Osmanlı mimarisine dayanan rölyef sanatı Mardinli kadınların elinde - Son Dakika


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