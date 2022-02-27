Son dakika haberleri! Terörden arınan Tunceli'de vatandaşlar kayak festivaline akın etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Terörden arınan Tunceli'de vatandaşlar kayak festivaline akın etti

27.02.2022 16:14

Son dakika kültür sanat haberi: Terörden arınan Tunceli'de vatandaşlar kayak festivaline akın etti Tunceli'de terörün yerini festivaller alınca vatandaşlar akın akın gelmeye başladı Tunceli'de ilki gerçekleşen kayak festivaline binlerce vatandaş katıldı Bir zamanlar terör ile anılan şimdilerde ise huzur kenti olarak...

Terörden arınan Tunceli'de vatandaşlar kayak festivaline akın etti

Tunceli'de terörün yerini festivaller alınca vatandaşlar akın akın gelmeye başladı

Tunceli'de ilki gerçekleşen kayak festivaline binlerce vatandaş katıldı

TUNCELİ - Bir zamanlar terör ile anılan şimdilerde ise huzur kenti olarak bilinen Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen kayak festivaline binlerce vatandaş akın ederken, ilki gerçekleşen festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2015 yılında 5 milyon liralık yatırımla hizmete sokulan Ovacık Kayak Merkezi doğal ortamı ve kar kalitesiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Bin 200 metre uzunluğunda kayak pisti, telesijeyi ve 70 yatak kapasiteli oteli de bulunan merkez, bu yıl ilk düzenlenen kayak festivali ile vatandaşlarla buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından ilki düzenlenen 'Tunceli Ovacık Kar Festivaline' binlerce vatandaş katılırken, festival renkli görüntülere sahne oldu. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, paraşüt ve kayak gösterileri, miniklerin kızak ve kayakla gösterimleri, halat çekme yarışı, karda güreş gösterisi, okçuluk gösterisi ve halk oyunlarının oynanmasıyla devam etti. Festivalde Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşlarla halat çektikten sonra halaylara eşlik etti. İlki düzenlenen festival yoğun bir katılımla gerçekleşirken Vali Özkan, bu tür festivallerin devamının geleceğini aktardı.

'Munzur artık terörle değil, türkülerle ve şenliklerle anılıyor'

Tunceli Ovacık Kayak Festivalinde açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Ali Özkan, "Bir zamanlar kim derdi Munzur nehrinin kenarında Munzur vadisinden binlerce gönül binlerce insan gelip geçecek Munzur'un yanı başında Ovacıkta kayak tesisimizde şenliğe katılacak. Çok şükür ne günlerden ne günlere geldik. Ben bu vesile ile buradan şehitlerimiz ve gazilerimiz rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugünler de emeği olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ki Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve feraseti ile bakanlarımızın desteği ve yiğitlerimizin de gayreti ile bugünlere geldik. İnşallah Tunceli'miz ve Ovacık ilçemiz bir tarım, turizm, spor ve sağlıklı yaşam olma yolunda süratle emin adımlarla geleceğe doğru yürüyor ve yürümeye devam edecek. Gelen bütün hemşerilerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Munzur artık türkülerle, şenliklerle şenlenip gönüllerle buluşuyor. İnsanlarımız doğa harikası ilimizde huzurla, mutlulukla ve coşkuyla yaşıyor. Sadece ilimizde ki ve civar ildeki hemşerilerimizi değil bütün Türkiye'de ve yurt dışındaki hemşerilerimizi de ilimize bekliyoruz. İnşallah her zaman güzel günlerde buluşacak her zaman güzel günlerde coşkuyla eğleneceğiz. Festivallerimiz gönül buluşmalarımız sadece bugünle kalmayacak bundan sonrasında programlarımıza devam edeceğiz" dedi.

'Tunceli olarak güzelliklerimiz ve tabiat harikası yöremizle anılmak istiyoruz'

Doğu Anadolu ve Tunceli'nin bölgenin hatta ülkenin en güzel coğrafyalarından birisine sahip olduğunu aktaran Vali Özkan, "Ama maalesef yıllarca bir takım terör örgütleri ve uzantıları milletimizin huzuru ve gönlü üzerinde oyun oynamaya kalkan eller bu coğrafyayı bu güzelim insanları maalesef hep karanlıkta bıraktılar. En son geldiğimiz nokta da Cumhurbaşkanımızın feraseti bakanlarımızın kararlılığı ve yiğitlerimizin gayreti ile artık Doğu Anadolu bölgemizi coşku ve gönüllerle yaşama fırsatı bulduk. İnşallah Tunceli'de birbirini takip eden festivaller, gönül buluşmaları bundan sonra da hep olacak. Tunceli olarak güzelliklerimiz ve tabiat harikası yöremizle ve gönlü bol insanımızla tanınmak ve anılmak istiyoruz. İlimiz genelinde müthiş derecede turizm, spor ve sağlık yatırımları devam ediyor. Bunun yanı sıra Tunceli olarak bir tarım kenti de olarak anılmak istiyoruz. Tarımsal alanda da müthiş yatırımlarımız var. Bu yıl Ovacık ilçemizde yaklaşık 70 milyona yakın turizm, tarım, eğitim ve vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak birçok hizmetimiz var. Bugünleri gördük şükürler olsun. İnşallah güzel günlere doğru hep beraber hemşerilerimizle ve dostlarımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Terörden arınan Tunceli'de vatandaşlar kayak festivaline akın etti
Son dakika haberleri! Terörden arınan Tunceli'de vatandaşlar kayak festivaline akın etti
Son dakika haberleri! Terörden arınan Tunceli'de vatandaşlar kayak festivaline akın etti

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Festival, Tunceli, Kayak, Terör, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Terörden arınan Tunceli'de vatandaşlar kayak festivaline akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Terörden arınan Tunceli'de vatandaşlar kayak festivaline akın etti - Son Dakika
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