Son dakika! Kadınlar çamuru sanatla buluşturuyor... Kursiyerlerin emekleri kazanca dönüşüyor - Son Dakika
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Son dakika! Kadınlar çamuru sanatla buluşturuyor... Kursiyerlerin emekleri kazanca dönüşüyor

19.04.2022 13:40

Son dakika kültür sanat haberine göre Kadınlar çamuru sanatla buluşturuyor.

Kadınlar çamuru sanatla buluşturuyor... Kursiyerlerin emekleri kazanca dönüşüyor

DÜZCE Düzce Belediyesi tarafından açılan seramik kursu kadınlardan ilgi görüyor. Kursta eğitim alan kadınlar hem seramik sanatını öğreniyor hem de emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede yeni açılan kurslar arasında yer alan seramik kursu da kadınların ilgi odağı oldu. Kurs sayesinde seramik sanatının inceliklerinin öğrenen kursiyerler, hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de meslek sahibi oluyor. El emeği ürünlerini satan kadınlar, emeğini kazanca dönüştürüyor.

"Hediye arama derdim bitti, yapıyorum hediye ediyorum"

Emekli olduktan sonra seramik kursuna katıldığını söyleyen Ayşen Sönmez, "Belediye başkanımız emeklileri BELMEK kurslarına davet etmişti. Bende o davet üzerine seramik kursuna yazıldım. Aslında çiniye de gidecektim ama seramik kursuna başlayınca hamurla uğraşmak çok hoşuma gitti. Ayrıca hocamızın yaklaşımı falanda çok güzeldi. Öylelikle seramik kursuna başlamış oldum ve aşkla devam ediyorum. Aralık ayından beri kursa devam ediyorum. Bu zaman zarfında çok güzel şeylerde öğrendik. Kurs devam ettiği sürece bende devam edeceğim. Yaptıklarımı daha çok hediye ediyorum. Ancak genel bir sergi açılırsa bende eserlerimle katılmak isterim. Artık arkadaşlarımıza götüreceğimiz hediyelerimizi kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan hediye almıyoruz. Daha önceleri hediye olarak alacağımız şeyleri AVM'lerden temin ediyorduk ancak bu kurs ile birlikte artık hediyeliklerimizi kendimiz yapıyoruz" dedi.

"Kursta yaptığımız ürünleri evde kullanıyorum"

Boş vakitlerini değerlendirmek için seramik kursuna başladığını ifade eden ev hanımı Aynur Yahşi Bozkurt, "Ev hanımıyım, evde sıkılıyordum ve kursa başladım. Konuralp'e yakışır bir seramik kursu açıldı, güzel oldu. Bu kursta yaptığımız ürünleri evde kullanıyorum. Eşime, dostuma hediye ediyorum. Dışarıdan aldığımız hediyelik ürünleri kendimiz yapıyoruz. Onların değerini de anlamış olduk. Bazı ürünler için pahalı diyoruz ama artık verilen emeği gördükçe pahalı olmadıklarını da görmüş olduk. Ben daha önce hiç seramik yapmamıştım ama kursta yaptıkça güzel şeyler üretebildiğimi gördüm. Bununla da mutlu oluyorum" diye konuştu.

Son dakika! Kadınlar çamuru sanatla buluşturuyor... Kursiyerlerin emekleri kazanca dönüşüyor
Son dakika! Kadınlar çamuru sanatla buluşturuyor... Kursiyerlerin emekleri kazanca dönüşüyor
Son dakika! Kadınlar çamuru sanatla buluşturuyor... Kursiyerlerin emekleri kazanca dönüşüyor
Son dakika! Kadınlar çamuru sanatla buluşturuyor... Kursiyerlerin emekleri kazanca dönüşüyor

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Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi Hayvan barınağı teknolojiyle donatılıyor Hayvan barınağı teknolojiyle donatılıyor

Düzce Belediyesi, Seramik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika! Kadınlar çamuru sanatla buluşturuyor... Kursiyerlerin emekleri kazanca dönüşüyor - Son Dakika


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