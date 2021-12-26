KAHRAMANMARAŞ - İhtiyaç sahibi 4 çocuklu aileye ev yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta "Yeni Yuvam" projesi kapsamında, Umut Elleri Derneği gönüllülerinin yardımıyla ihtiyaç sahibi bir aile ev sahibi oldu.

Dernek gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına belirlenen aileleri ziyaret ederek, gıda, erzak ve ayni yardımda bulunuyor.

Zamanla çalışmaları genişleten gönüllüler, topladıkları yardım paralarıyla belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin içini ve dışını da onarıyor.

Gönüllüler, son olarak 2 yıl önce hayata geçirilen "Yeni Yuvam" projesiyle Onikişubat ilçesinde eşinden ayrı 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren bir anneye yardım eli uzattı.

Onarılacak bir evi olmayan anneye ev yapmaya karar veren gönüllüler, yaklaşık 5 ayda yaptıkları evi aileye teslim etti.

Dernek Başkanı Büşra Şen Çiftaslan, AA muhabirine, hayırseverlerin desteğiyle başlatılan bir çalışmayı daha tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Ev onarımının yanı sıra gönüllülerle düzenli olarak köy okulları, rehabilitasyon merkezleri ve hastanelerin onkoloji servislerini ziyaret ettiklerini anlatan Çiftaslan, 10 ayrı alanda daha proje hazırladıklarını ifade etti.

Çiftaslan, "Yeni Yuvam" projesiyle amaçlarının, var olan bir yapıyı onarıp teslim etmek olduğunu bu kapsamda da geçen yıl bir evin tadilatının yapıldığını söyledi.

Faaliyetlerin gündeme gelmesiyle bağışların ve desteklerin arttığını aktaran Çiftaslan, şunları kaydetti:

"Bu yıl ise maddi imkanlarımızın el vermesi ve destekçilerimizin de artmasıyla birlikte projemizi büyüttük. Yaşam şartlarının zorluğundan dolayı eşinden ayrı ve 4 çocuğuyla babasının evinde kalan bir anne ile karşılaşınca, en başta çocukların eğitim hayatlarının bu ortamda kısıtlı kaldığını görünce harekete geçmek istedik. Bu aile için hep birlikte güzel bir ev yapmayı düşündük. Projeye 5 ay önce başladık ve bu hafta ailemize sıfırdan evi yaparak teslimini gerçekleştirdik. Bu evin tamamlanmasıyla birlikte anneden ayrı kalan ve babasının yanında olan 5. çocuk da artık bu evin içerisinde kardeşleriyle birlikte yaşayacak."

Çiftaslan, ev yapımı sırasında kendilerine esnafın da büyük destek sağladığına işaret ederek, "Hayır işi olduğunu öğrenen, bizden ödemeyi hep indirimli aldı. Evin bazı mobilyalarını tanıdığımız bir ustamız üstlendi. Ev eşyalarını alırken yine hep yardımcı oldular. İnşaat sırasında bile çimentosundan diğer malzemelere hepsinde bize daha uygun saydılar ve el birliğiyle bu evi oluşturarak ailemize teslim ettik. Bundan sonraki süreçte de gücümüzün yettiğince ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.