Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler, ağaç yapraklarıyla kaplı göl ve sonbahar renklerinin hakim olduğu ağaç manzarası eşliğinde dinleniyor.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkı ve çevresinde sarı, yeşil, kırmızı ve kahverengi tonlarının ahengi yaşanıyor.
Farklı ağaç türlerinin sararmış yapraklarının döküldüğü parkın içindeki gölün yüzeyi, ziyaretçilerine sonbahar mevsiminin kartpostallık manzaralarını sunuyor.
Karacasu beldesinden Gölcük'e giden yol güzergahındaki ormanlık alandaki ağaçlar ise renk çeşitliliğiyle misafirlerini karşılıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sonbaharın Güzellikleri Gölcük'te - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?